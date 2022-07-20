掌握最多檢察人事秘辛 主任檢察官將轉戰白袍人生

有檢察機關「人事長」稱號的台北地方檢察署主任檢察官王銘裕，傳9月將轉戰白袍人生，之所以有此稱號，是因為他曾掌握全國1300多位檢察官的人事秘辛，王銘裕說，未來不管在哪裡服務，一定為檢察官發聲。

王銘裕擔任過2屆可稱檢察界「民意代表」的檢審會委員，掌管全國檢察官、檢察長的升遷大權，目前也是檢評會委員，專門評鑑不肖檢察官違法失職之事，握有檢察官生殺大權；另外，王在調法務部辦事期間，負責檢察人事制度規劃與執行業務，堪稱掌握全國檢察官的第一手人事訊息。

近幾年，檢察界推行的「主任票選」及「一二審輪調」等新制度，也是王銘裕一手催生。「主任票選」是落實檢察人事民主，也就是自己的主任自己選，摒除過去升官由首長一把抓的陋習；「一二輪調」落實經驗傳承，也讓人事升遷更為暢通，提供檢察官更多元職務歷練，打破「萬年二審」慣例，例如，過去罕見由一審檢直接派任檢察長，最近剛就任的屏東地檢署檢察長即歸功於此制度，許多檢察官私下表示，這些制度讓一審的士氣都大大提升。

除行政歷練外，王銘裕也辦案無數，於新北地檢黑金組期間，曾偵辦歷年來最大杏壇弊案「營養午餐採購弊案」，促使教育部改進營養午餐招標等防弊作為，讓學童都有健康而安心的午餐可以吃。

此外，王銘裕還辦過國內首樁仲裁案件收賄案，除維護仲裁制度之公正性外，讓新北市政府免於賠償7千多萬元費用；他辦「裝甲車變速箱總成」採購收賄弊案，成功防止國軍採購不良軍品而影響戰力，進而影響國家安全；辦新北環快標案弊案，導正工程界不良陋習；辦上櫃公司財報不實、虛增營業額向銀行詐貸案等多件金融犯罪、重大貪瀆等社會矚目案件，更獲法務部肯定及公開表揚並頒發模範公務員獎狀。

檢察同仁聽到王銘裕即將離開，紛紛表示不捨，正值檢察機關年度調動期間，大家都推測是否他對檢察體制失望？

王銘裕今天說，他以擔任檢察官為榮，目前的人事制度是他一手參與擘畫，並無所謂的不滿，純粹就是想趁年輕多歷練不同職務，反倒是對於檢察機關的栽培與肯定，除了感謝還是感謝。