台化一審獲國賠4.7億 環團批台化吃人夠夠籲抵制產品

彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化以縣政府此舉造成停工無法營運提告，彰化地方法院本月15日判決縣政府應賠償台化4億7704萬多元。

當時支持縣府停發許可證的環團，今天上午再度集結，除力挺縣府上訴外，還批評台化在彰化汙染50年了，還要 「吃人夠夠，欺負彰化人」，要求抵制及拒買台化產品。台化則僅回應表示，謝謝關心。

今天上午到縣府廣場抗議的除環保團體外，還有時代力量縣議員吳韋達、民進黨縣議員參選人楊子賢等人，他們拉著「台化無理興訟，吃人夠夠」、「台化遷廠，繁榮彰化」、「縣府上訴，全民支持」等抗議布條，並高呼口號，呼籲彰化人拒買台化產品。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，台化設廠從事化學製品生產作業，該廠鍋爐汽電共生程序 M16、M17、M22分別領有固定汙染源操作許可證暨生煤、石油焦或其他易致空氣汙染的物質使用許可證，而這高汙染工廠坐落彰化市區，汙染彰化市50年了，彰化縣政府停發停可證有什麼不對，彰化縣民不是次等公民，支持縣府上訴，同時呼籲彰化縣民抵制台化產品，如果負責決的魏前縣長必須賠償，環團也願意幫他募款來賠。

彰化要健康婆婆媽媽團張淑芬表示，縣府以行政裁量權勒令停爐後，近6年來發現家裡黑炭小粒子不見了，酸臭味也消失，孩子的過敏好轉，沒想到法院卻被縣府國賠4.7億，令人痛心。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，台化彰化廠2016年關廠以前，汙染彰化半世紀，可能影響了兩代人的健康，至今未提供任何實質賠償，台塑集團欠彰化人一個公道，即使台化聲請彰化縣府國賠，目前勝訴，仍應主動撤除，止息地方受害50年的累積民怨。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文醫師表示，台化彰化廠的燃煤電廠停止營運後，彰化地區PM2.5的減量與減幅都為全國第一，他稱讚彰化縣魏明谷前縣長有魄力地停發台化彰化廠的燃煤許可證，高瞻遠矚的願景，甚至超越中央的政治入物。

縣議員吳韋達表示，依他估算台化一年光靠賣電至少獲利十億以上，台化用最便宜也最高汙染的生煤燃燒賣電牟利，也該賺夠了，也犧牲彰化人數十年的健康，如今好不容易沒有了燃煤機組，附近也沒有噁心味道，絕對支持彰化縣政府上訴，不能讓台化重啟燃煤機組，彰化人也不該去付國賠給台化。