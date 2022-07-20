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台灣防制人口販運連13年第1級 與美、英並列最高等級

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導

內政部今天表示，美國國務院昨日公布2022年全球防制人口販運評比結果，我國連續13年獲評為「第1級」國家，與美、英等國並列為最高等級，政府與民間歷年來共同合作打擊人口販運，深獲國際肯定。

內政部表示，獲評為第1級國家，是對我國公私協力的肯定，但是不代表沒有人口販運問題，而是政府與民間都體認到人口販運侵害人權的嚴重性，攜手合作解決問題，並展現防制成效。

內政部提到，對於今年美方於評比報告中提出的建議事項，包含積極調查在遠洋漁業中涉嫌勞力剝削的台灣籍漁船或台灣權宜船；擴大漁業檢查員覆蓋範圍至海外所有取得授權的港口，並於檢查中增加翻譯服務，尤其是印尼語及菲律賓語，以及推動立法全面禁止扣留移工的身分證件及旅行文件等，多數已納入我國「2021－2022反剝削行動計畫」。

內政部說，各部會將持續積極辦理相關防制工作，並透過「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」滾動檢討及落實執行。

內政部指出，行政院相當重視外籍遠洋漁工勞動權益保障的問題，已於今年5月頒布實施「漁業與人權行動計畫」，結合各相關部會、產業界及民間團體的力量，協力推動強化仲介管理及提升監測管理機制量能等7大策略，包含修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，規定薪資應全額直接給付船員，不得透過國外仲介代轉付，以有效避免外籍遠洋漁工遭受強迫勞動，全面落實外籍漁工權益保障。

內政部表示，未來將持續扮演好協調會報幕僚機關的角色，戮力協調整合公私部門力量，規畫下一波的兩年防制人口販運行動計畫，提升我國防制人口販運工作的質量。

示意圖。圖／台中地檢署提供
示意圖。圖／台中地檢署提供

內政部 行政院

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