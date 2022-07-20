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晾曬一堆內衣褲還掰「借住一宿」 小三賠元配15萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓婦人指控經營按摩會館的楊姓丈夫外遇劉姓女員工，劉女還在主臥室晾曬內衣褲，提告要求小三賠償。劉女辯稱只是借住一宿，忘記帶走內衣褲，台北地方法院認為劉女晾曬的內衣褲「數量不少」，不採信說詞，判賠15萬元。台灣高等法院今駁回劉女上訴確定。

陳婦主張和丈夫共同經營按摩會館，2020年初兩人分居，而劉姓女員工同年5月開始會和丈夫在辦公室獨處、邀約飲宴，甚至在台北市士林區同居，在主臥室放置私人衣物、生活用品，還晾曬內衣褲，可見兩人有曖昧之情。陳婦提損害賠償訴訟，要求劉女賠償117萬元。

劉姓女員工駁稱未和老闆同居，只曾借住一晚，洗滌晾曬換下和新買的內衣褲後忘記帶走，又因自己家中裝潢，才暫時借放個人物品、包裹、信件，她沒有侵害對方的配偶權。

北院認為，根據妻子提供的照片，主臥室涼曬的內衣褲和衣物「數量不少」，且有使用痕跡，不是新品，且社區總幹事、保全多次目睹女員工和老闆一同進出住處，不採信女員工說詞。北院認為雖查無通姦或相姦的直接證據，但女員工的行為足以破壞老闆夫妻間的幸福生活，情節重大，應賠償。

劉姓女員工上訴，高院民事庭認為，她晾曬的衣物都是一般生活起居所用，經洗滌後曬在陽台，這是住在房裡的人才會有的洗曬行為，且數量不是借宿一晚。此外，鞋櫃裡還有多雙運動鞋、休閒鞋和陽台女用拖鞋，看起來就是經常穿著、放鞋方式很日常。

高院認為劉女與楊同居，明顯超越一般男女社交的正常分際，一審判賠陳婦15萬精神慰撫金妥適，劉女上訴無理由。

陳姓婦人指控經營按摩會館的楊姓丈夫外遇劉姓女員工，劉女還在主臥室晾曬內衣褲，提告要求小三賠償，台灣高等法院判劉女賠償15萬元確定。示意圖／聯合報系資料照
陳姓婦人指控經營按摩會館的楊姓丈夫外遇劉姓女員工，劉女還在主臥室晾曬內衣褲，提告要求小三賠償，台灣高等法院判劉女賠償15萬元確定。示意圖／聯合報系資料照

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