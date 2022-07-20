李妍慧告民眾黨汙衊 發言人張清俊：期待中華大學審查報告
民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，中華大學董事長李妍慧今上午按鈴提告國民黨、民眾黨、桃園巿長參選人賴香伶及台北市議員游淑慧。
林智堅文風波延燒，李妍慧今上午按鈴提告，她認為沒有證據卻任意汙衊她以中華大學董事長身分干預校務，因此今到新竹地檢署按鈴提出毀謗罪告訴。
民眾黨發言人張清俊表示，可以理解裡各方面壓力，不過就像民進黨新北市長參選人林佳龍說，真相與品格才是最重要的，期待中華大學能提出公正公開的論文檢討跟審查報告。
張清俊回應，可以理解李妍慧董事長面對黨、家族及學術界內外壓力，並且面臨棄選議員為自己政治前途找出口，因此有這類反應，不過就像林佳龍說，真相與品格才是最重要的，期待中華大學能提出公正公開的論文檢討跟審查報告，這樣才能挽回中華大學校譽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言