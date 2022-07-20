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李妍慧告民眾黨汙衊 發言人張清俊：期待中華大學審查報告

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，中華大學董事長李妍慧今上午按鈴提告國民黨、民眾黨、桃園巿長參選人賴香伶及台北市議員游淑慧。

林智堅文風波延燒，李妍慧今上午按鈴提告，她認為沒有證據卻任意汙衊她以中華大學董事長身分干預校務，因此今到新竹地檢署按鈴提出毀謗罪告訴。

民眾黨發言人張清俊表示，可以理解裡各方面壓力，不過就像民進黨新北市長參選人林佳龍說，真相與品格才是最重要的，期待中華大學能提出公正公開的論文檢討跟審查報告。

張清俊回應，可以理解李妍慧董事長面對黨、家族及學術界內外壓力，並且面臨棄選議員為自己政治前途找出口，因此有這類反應，不過就像林佳龍說，真相與品格才是最重要的，期待中華大學能提出公正公開的論文檢討跟審查報告，這樣才能挽回中華大學校譽。

對於民眾黨、賴香伶被告，張清俊今回應，期待中華大學能提出公正公開的論文檢討跟審查報告。記者翁唯真／攝影
對於民眾黨、賴香伶被告，張清俊今回應，期待中華大學能提出公正公開的論文檢討跟審查報告。記者翁唯真／攝影

新北市長 李妍慧 桃園市長

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