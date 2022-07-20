林百里妻遭閨密誆騙買違法境外基金 損失5000萬

自稱是證券公司董事的女子朱立安，2014年因故認識廣達集團創辦人林百里的妻子何莎後，刻意接近何女噓寒問暖，並展現投資理財方面的專業，伺機向何女違法推銷境外基金，前後詐騙何莎約5000萬元。

檢方查出，朱女和黃男、鄭女等共犯以此手法，誆騙包括何女在內的10餘位民眾，金額高達3.7億元，台北地檢署20日依詐欺等罪起訴朱女等3人。

起訴指出，朱立安先後於薩摩亞、賽席爾、安圭拉、紐西蘭等國設立境外公司，並自2014年起擔任香港華亞證券的董事兼台灣區聯絡人，而華亞是開曼群島「AXIS全球戰略創新高收益基金」的基金管理人，朱女因此涉嫌與黃男未經金管會許可，在台銷售AXIS基金。

2014年9月間，朱立安透過朋友認識何莎，隨即掌握對方持有廣達高額股份，財力頗豐，於是先在兩人關係上下了一番功夫，再伺機向何莎宣稱，自己所賣的AXIS基金，收益風險穩定，投資標的是房地產租金，保本，幾乎不會有風險，3年期滿可全數贖回。

此外，朱女表示，該基金由開曼群島公司推出，較無稅務問題，年息高達8.4%，每半年就配息4.2%。朱女甚至主動邀請何莎到香港中環參觀華亞證券辦公室，並出示董事名片取信於何女，何莎於是在2014年底匯款420萬元人民幣向華亞證券申購AXIS基金。

2015年8、9月間，朱立安發現AXIS基金出現問題，導致華亞證券不願再擔任基金管理人，不料她因自身財務狀況不佳，急需另覓財源，竟向何莎誆稱華亞營運狀況不佳，公司高階業務們打算另外成立公司代理AXIS基金，服務現有客戶，原本承諾的基金收益完全不變，說服何女再加碼投資100萬美金。

檢方查出，朱立安與黃男、鄭女也在2013年至2020年間，以相同話術向10餘位民眾銷售AXIS基金，成功吸金1.1億；3人另銷售宣稱投資標的為各國高收益債、租金收益、產業股權直投、私募股權的VCH基金，宣稱年息7%，每半年配息1次，1年可贖回本金，以此吸金約2.6億元。

後來何莎等人拿不到朱女承諾的收益，驚覺眾人遭騙於是報警提告。朱立安原本矢口否認犯行，直到收押禁見後看到檢察官提示相關證物才終於低頭認罪。