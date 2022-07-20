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妻與情夫同居 小王嗆親友「通姦除罪不怕告」賠15萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣劉姓女子是已婚，育有一女，但前年間離家出走，住在廖姓男子家中數月，還曾在大庭廣眾互相餵食，被親友看到，劉女親友也曾到廖住處質疑，當時廖反嗆「互相喜歡，通姦已除罪沒什麼」，劉女丈夫求償100萬元，二審認定劉女、廖侵害配偶權，判賠15萬元確定。

判決指出，劉姓女子已婚，與林姓丈夫育有一女，雙方在去年初協議離婚，但林男指控，妻子在前年8月13日離家出走後，與廖姓男子同居在南投市的住處，一起生活、同居，廖曾被目擊，在大庭廣眾下餵食劉女，而且劉女家親友前往廖住處關心時，廖還回嗆「我們互相喜歡阿、通姦已除罪化，這又沒什麼」。

另外，劉女友人也證稱，在前年10月間前往廖男住處拜訪時，有詢問「妳先生呢」，當時劉女回稱「在廁所」，接著廖就從同房間先後出來應門，劉女友人再詢問「這是妳先生、妳男朋友？」劉女也都沒有否認。

劉女大姊也曾在LINE中以訊息詢問，劉女是否與廖發生親密關係，而劉女也回稱「有」，劉女丈夫認為妻子侵害配偶權，求償100萬元。

不過劉女辯稱，因不堪丈夫家暴才離家出走，經過友人幫忙，才在友人的廖姓前夫家同住，當時屋內還有住廖的兩名子女、表妹等人，沒有跟廖同住一房。

一審時，採信劉女說詞，駁回林男訴請，林男不服上訴台中高分院，高分院認為，根據林男以及劉家親友提供的相關證詞，認定劉女與廖的往來毫不避諱，彼此情愫已形諸言行之間，而且數月間都同住一處，雖然林男沒有舉證二人有何肌膚之親，但仍認定劉女與廖有逾越兩性正常交往情誼，判賠15萬元，全案確定。

彰化縣劉姓人妻離家出走，與廖姓男子同住一屋簷下，劉女丈夫提告，台中高分院判劉女、廖等賠15萬元確定。圖／本報資料照
彰化縣劉姓人妻離家出走，與廖姓男子同住一屋簷下，劉女丈夫提告，台中高分院判劉女、廖等賠15萬元確定。圖／本報資料照

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