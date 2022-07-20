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機車牌照髒汙被攔... 男酒駕通緝被查出就逮
陳姓男子騎機車遇巡邏員警，顯出有些心慌，員警因他機車牌照髒汙，藉故攔查他，果然查出他因涉酒駕，1個月前被通緝，只好認栽。
7月18日上午，陳姓男子(63歲)騎機車經過高雄市苓雅區一心二路與林森三路口，因見到警車，就顯現慌張，斜眼注視警方動靜，正與員警四目相對，員警看他似乎神色不安，但又沒理由攔查他，直到尾隨他一段路，見他的機車拍照髒汙，才藉此理由攔下他。
警方以警用小電腦查證他的身分，發現他涉酒駕案，6月間，經高雄地檢署發布通緝，立即逮捕他歸案。
員警問他是否知道被通緝，陳自知曾涉酒駕被捕，但不願面對司法，已心知肚明，稱搬家後沒向老家家人確認是否有法院的來信，不知道已經被通緝。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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