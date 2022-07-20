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中山大學職員疑簽賭欠債 吞千張家樂福禮券9折價賣出
國立中山大學楊姓行政組員，疑在外簽賭欠下債務，利用保管學校採購的家樂福禮券機會，將1448張禮券以9折價售出，為了避免遭其他同事發現，楊還異想天開影印900張假禮券「回補」，高雄地檢署偵結，依貪污、偽造有價證券等罪，將楊男起訴。
檢方調查，楊男在中山大學人事室擔任行政組員，中山大學從2017年起每年向家樂福採購大批禮券，作為學校生日職員的生日禮物，楊男則從2020年起承接這項業務，負責學校生日禮券的採購、保管、發放等工作。
前年6月間，楊男疑在外簽賭欠下債務，他發現學校採購的禮券都未落實清點、造冊等工作，從6月至同年11月間，多次將保管箱內的禮券攜出，再以假帳號放上臉書以9折價販售。
後來楊男發現攜出禮券都未被發現，前年10月更為大膽，直接將保險箱內剩餘的900張禮券拿出，販賣給黃姓男子；楊擔心禮券不見被其他同事發現，還異想天開影印900張假禮券，「回補」到人事室保管箱中。
直到學校同事發現楊男總是行蹤詭異，清點禮券發現短缺，詢問楊男後，楊供稱禮券放保管箱「不安全」他帶回家保管，交出家中剩餘84張禮券後，校方清點剩餘禮券，核對券號後發現保管箱裡的1084張禮券，僅184張券號不相同，其餘900張禮券全是偽造，將楊函送檢調偵辦。
檢調偵辦時，楊男否認以9折價販賣禮券，辯稱遭查獲的84張禮券是帶回家保管，至於保管箱內的900張假禮券，並不是他偽造。但檢方根據禮券買方供詞，發現每次面交都是楊男出面，且還使用手機登入兩組臉書假帳號，楊男辦公室抽屜，還被發現有數張還未裁切的「假禮券」。
檢方綜合相關事證，認定楊利用職務之便，侵吞學校1448張家樂福禮券，再對外販售，今依貪污治罪條例侵占公有物罪、偽造有價證券等罪，將楊男起訴。
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