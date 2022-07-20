不滿挨罵「你算什麼咖」 他猛插2刀讓人歸西判關15年

工人陳仕景不滿遭胡姓男子罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，去年國慶日凌晨衝進桃園平鎮某小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺，警方2小時內逮人，最高法院依殺人罪判刑15年定讞。

胡（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（46歲）恰巧路過，發現胡的小客車停在現場，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。

其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。警方隨即逮獲陳，檢方認為陳犯重罪，行凶後有棄車轉搭計程車前往養生館的舉動，聲押獲准，並依殺人罪嫌起訴

陳仕景聲稱依案發時的記憶，應是手持甩棍、榔頭「防身」，無殺人故意，為何變成折疊刀「實在沒印象」；案發後不是有意棄車，且當日已酒醉，無法自行開車，才改搭乘計程車到養生館。

法院認定陳拿折疊刀猛力刺入胡胸膛後，即向右轉動並拔出部分刀身，再度刺入胡的胸膛，足見陳有殺人犯意。折疊刀刃長約11公分、刃寬約2.2公分，胡創徑深約7.5到11.5公分之間，陳下手猛烈。