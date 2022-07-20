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失聯移工當密醫！矯正牙齒萬元內 臉書、抖音大膽攬客

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名失聯女移工遭檢舉私開醫美，在網路社群大肆宣傳牙齒矯正及美白、隆鼻，更直播手術過程，移民署桃園專勤隊跟監追查近半年，發現她服務項目低廉、聲名遠播，近期將據點轉往人潮多的中壢車站旁，當場上門破獲，今全案依違反醫師法移送桃園地檢署偵辦。

桃園專勤隊今年初接獲民眾檢舉，有印尼籍女性失聯移工透過臉書、抖音等社群媒體發布口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙及隆鼻等廣告，張貼手術前後對比照片，並透過臉書直播手術過程。

專勤隊組成專案小組深入追查，發現蘇姓失聯女移工自學牙醫技術，2019年就開始在桃園地區經營密醫，從事非法口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙等醫療行為，價格也低，例如口腔牙齒矯正項目，整套做好只要萬元內，開業迄今光牙齒矯正就已服務數十位客人。

移工間吃好逗相報，讓蘇女聲名遠播，近2個月更將據點自平鎮區轉移至移工人潮眾多的中壢火車站旁，還新增隆鼻等微整形手術項目，以吸引更多客源，讓大批印尼籍移工慕名而來；蘇女為為有效分配手術時間，診間採預約制，從簡單牙齒美白、補牙到口腔牙齒矯正等手術皆難不倒她。

專案小組蒐證齊全後，報請桃園地檢署檢察官郭印山指揮，本月17日會同衛生局持搜索票前往蘇女工作室，當場查獲她正1名印尼籍合法移工矯正牙齒，現場也查扣犯罪所得、作案手機1支，及大批自印尼進口的牙齒矯正、美白、補牙等醫療器材，詢後全案依違反醫師法送辦。

移民署呼籲，在台移工勿接受無合法醫師資格的密醫任何醫療行為，若遇糾紛，恐令自身健康受損而求償無門，而民眾如有發現外來人口從事非法活動或工作，可以記錄發現時間、地點及案情，再向專勤隊檢舉。

桃園專勤隊與桃園市衛生局人員扣押蘇女醫療器材。記者楊湛華／翻攝
桃園專勤隊與桃園市衛生局人員扣押蘇女醫療器材。記者楊湛華／翻攝
專勤隊現場查扣蘇女執行牙齒美白矯正及醫美微整形器材。記者楊湛華／翻攝
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蘇女於抖音等社群媒體發布口腔牙齒矯正廣告。記者楊湛華／翻攝
蘇女於抖音等社群媒體發布口腔牙齒矯正廣告。記者楊湛華／翻攝
專勤隊在蘇女處查獲大批由印尼進口的牙齒矯正、美白、補牙等醫療器材
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牙齒 移工 整形手術

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