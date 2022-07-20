快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

11個月大男嬰遭母親小王虐重傷 機警路人瞥瘀青打113救出他

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名出生未滿1歲的男嬰，遭母親李女的同居「小王」傅男家暴，男嬰被虐到重傷，臉上冒出「熊貓眼」，去年6月傅男帶男嬰外出，路人發現男嬰臉上全是傷，懷疑遭到家暴，機警通報113，順利讓警方揪出這起虐童案，雄檢偵結，依傷害罪起訴，並向法官求處重刑。

男嬰遭到家暴後，母親為了擔心傅男入監，讓她失去依靠，明知道動手的並不是邱姓丈夫，卻在警詢筆錄誣指是邱男動手，警方移送後，才在偵查時改口是傅男動手，檢方依隱匿人犯罪起訴，但法院審理後，認為李女行為與隱匿人犯的「使之隱蔽」構成要件不符，判無罪。

判決指出，李女前年7月產下男嬰，卻與丈夫邱男感情不睦，攜子離家後與「小王」傅男同居，兩人攜著幼子投宿高雄火車站附近的一家商旅。但傅男不滿男嬰哭鬧，去年6月間多次動手毆打男嬰，還任由男嬰摔到旅館地面，驚恐的家暴過程連隔壁住客都能聽到。

同年月23日，傅男帶著李女、男嬰外出，由於男嬰臉上冒出「熊貓眼」，正巧傷勢被一名路人瞥見，機警的他懷疑男嬰遭到家暴，隨即通報113專線，接線員接獲通報後轉告轄區三民一分局，警方根據路人提供的線索，查訪到傅男、李女等人，成功救出傷勢嚴重的男嬰。

男嬰送醫後，被發現左手橈骨、左腳脛骨、尺骨骨折，左右眼瘀青，眼框底骨折，身上還有多處傷疤，所幸治療後慢慢康復，男嬰也由社政單位緊急安置。

檢警偵辦時，傅男坦承施暴，卻稱他是在睡覺做夢時無意識動手，睡覺時亂揮才不小心將小孩推下床。與傅男同居的李女，擔心傅男若因家暴入監，她不僅會失去依靠，還恐丟失小孩監護權，還袒護傅男，稱男嬰傷勢是丈夫邱男造成。

後來檢方傳來旅館林姓住客作證，林男證稱常聽到傅男房內傳來嬰兒哭聲，還有男生大罵三字經，因此認定傅男動手，依家暴傷害罪將他起訴，並依兒少法求法官重判。

至於李女部分，因偵查中改口是傅男動手，檢方認為她警詢時刻意隱蔽傅動手過程，依隱匿人犯罪將她起訴。但法官審理後，認為李女警詢時，是擔心傅男入監，才會於筆錄中維護傅男，並無通風報信、使傅男遠避的行為，與隱匿人犯的「使之隱蔽」構成要件不符，判李女無罪。

高雄一名出生11個月的男嬰，遭母親同居人虐到重傷，幸經路人機警發現傷勢，才順利救出遭虐的男嬰，並報警偵辦。圖為三民一分局外觀，翻攝自Google map
高雄一名出生11個月的男嬰，遭母親同居人虐到重傷，幸經路人機警發現傷勢，才順利救出遭虐的男嬰，並報警偵辦。圖為三民一分局外觀，翻攝自Google map

家暴 受虐兒

延伸閱讀

「戀愛天體營」突破尺度！ 16人裸體多人運動刷新三觀

影／新北40歲男酒後家暴父親 警聽他罵「靠北」霸氣壓制

桃園12歲童欠萬元牌照稅 扯出酗酒父長期家暴啃老

黃嘉千驚傳被家暴 楊謹華「有在關心」願當傾聽者

相關新聞

潘懷宗詐助理費333萬獲緩刑 檢方三理由不上訴

台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺等人，詐領公費助理費333萬餘元，士林地方法院考量被告認罪，大部分款項用在選民服務，依...

11個月大男嬰遭母親小王虐重傷 機警路人瞥瘀青打113救出他

高雄一名出生未滿1歲的男嬰，遭母親李女的同居「小王」傅男家暴，男嬰被虐到重傷，臉上冒出「熊貓眼」，去年6月傅男帶男嬰外出...

台南婦人離完婚偷偷為未成年子女改姓 前夫怒提告

台南吳姓婦人與丈夫感情不睦而離婚，今年2月間偽造前夫同意書，前往府東戶政事務所，為一對未成年子女申請變更改從母姓，經戶政...

女子6案通緝在逃 清晨紅燈越線遭攔落網

台南市28歲郭姓女子涉及詐欺等案，遭6院檢通緝在逃，她昨天騎機車外出買早餐，行經台南市中西區金華路等紅燈時違停。巡邏員警...

沒收新制釋憲 法庭激辯

味全食品在魏應充擔任董事長期間涉以低價油充配方調合油販售，智慧財產法院依新制沒收三二九二萬犯罪所得，味全認為刑法第二條第...

中油弊案滾雪球 前勞工董事遭押

台灣中油煉製事業部今年初爆發前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，檢廉調發現內部貪腐結構複雜，二波起訴涉弊中油人員、廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。