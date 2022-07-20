11個月大男嬰遭母親小王虐重傷 機警路人瞥瘀青打113救出他

高雄一名出生未滿1歲的男嬰，遭母親李女的同居「小王」傅男家暴，男嬰被虐到重傷，臉上冒出「熊貓眼」，去年6月傅男帶男嬰外出，路人發現男嬰臉上全是傷，懷疑遭到家暴，機警通報113，順利讓警方揪出這起虐童案，雄檢偵結，依傷害罪起訴，並向法官求處重刑。

男嬰遭到家暴後，母親為了擔心傅男入監，讓她失去依靠，明知道動手的並不是邱姓丈夫，卻在警詢筆錄誣指是邱男動手，警方移送後，才在偵查時改口是傅男動手，檢方依隱匿人犯罪起訴，但法院審理後，認為李女行為與隱匿人犯的「使之隱蔽」構成要件不符，判無罪。

判決指出，李女前年7月產下男嬰，卻與丈夫邱男感情不睦，攜子離家後與「小王」傅男同居，兩人攜著幼子投宿高雄火車站附近的一家商旅。但傅男不滿男嬰哭鬧，去年6月間多次動手毆打男嬰，還任由男嬰摔到旅館地面，驚恐的家暴過程連隔壁住客都能聽到。

同年月23日，傅男帶著李女、男嬰外出，由於男嬰臉上冒出「熊貓眼」，正巧傷勢被一名路人瞥見，機警的他懷疑男嬰遭到家暴，隨即通報113專線，接線員接獲通報後轉告轄區三民一分局，警方根據路人提供的線索，查訪到傅男、李女等人，成功救出傷勢嚴重的男嬰。

男嬰送醫後，被發現左手橈骨、左腳脛骨、尺骨骨折，左右眼瘀青，眼框底骨折，身上還有多處傷疤，所幸治療後慢慢康復，男嬰也由社政單位緊急安置。

檢警偵辦時，傅男坦承施暴，卻稱他是在睡覺做夢時無意識動手，睡覺時亂揮才不小心將小孩推下床。與傅男同居的李女，擔心傅男若因家暴入監，她不僅會失去依靠，還恐丟失小孩監護權，還袒護傅男，稱男嬰傷勢是丈夫邱男造成。

後來檢方傳來旅館林姓住客作證，林男證稱常聽到傅男房內傳來嬰兒哭聲，還有男生大罵三字經，因此認定傅男動手，依家暴傷害罪將他起訴，並依兒少法求法官重判。