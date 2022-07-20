快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潘懷宗詐助理費333萬獲緩刑 檢方三理由不上訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺等人，詐領公費助理費333萬餘元，士林地方法院考量被告認罪，大部分款項用在選民服務，依貪汙治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，判潘、陳緩刑5年。士林地檢署收判後考量三點，決定不上訴，全案確定。

士林地檢署今早指出，潘懷宗案昨19日是上訴最後一天，收判後首先考量潘懷宗認罪，知錯能改；其次潘犯罪情狀與類似的貪汙案件，貪汙金額無較嚴重，如台南市議員洪玉鳳，詐領助理費金額超過千萬；第三，法院判決已附條件緩刑支付公庫50萬元，金額合理，也褫奪公權已不能參選，加上潘目前生病治療中，應無再犯機會，決定不上訴。

士林地院判決指出，潘懷宗從2002年擔任北市議員迄今，議會編列每月2萬元的為民服務費不敷使用，為節省個人支出，授意辦公室主任陳玉臺找可信任對象擔任人頭公費助理；陳在2010年起，陸續找胞姊、姪兒、李姓及沈姓員工當人頭，共計向議會不實申報公費助理費，詐取333萬5835元。

合議庭指出，潘擔任台北市市議員近20年，犯下利用職務機會詐取財物犯下4罪，不實申報公費助理費，其社會知名度高，領有國家優渥薪資，應嚴格自我要求，不應名實不符詐領助理費，虛報公費助理費，辜負選民所託，傷害人民對民代的信賴；但潘挪用大部分款項用於服務處或選民服務，非單純用人頭飽足私囊。

潘懷宗、陳玉臺犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪4罪，應執行2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權5年，各繳回犯罪所得166萬餘元沒收；潘支付公庫50萬元、陳30萬元。4名人頭判處1年9月至2年不等徒刑，褫奪公權2年至3年，均獲緩刑，支付公庫5萬至15萬元。

潘懷宗（左）。圖／本報資料照片
潘懷宗（左）。圖／本報資料照片

潘懷宗 貪汙 北市

延伸閱讀

副市長蔡炳坤仍在加護病房 台北市議員表達關心

柯文哲任內最後施政報告 藍營不杯葛是為了這原因

新黨：林智堅台大論文抄襲高達88% 台大要有自清行動

影／國發所退休副教授：林智堅台大論文也有問題

相關新聞

潘懷宗詐助理費333萬獲緩刑 檢方三理由不上訴

台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺等人，詐領公費助理費333萬餘元，士林地方法院考量被告認罪，大部分款項用在選民服務，依...

11個月大男嬰遭母親小王虐重傷 機警路人瞥瘀青打113救出他

高雄一名出生未滿1歲的男嬰，遭母親李女的同居「小王」傅男家暴，男嬰被虐到重傷，臉上冒出「熊貓眼」，去年6月傅男帶男嬰外出...

台南婦人離完婚偷偷為未成年子女改姓 前夫怒提告

台南吳姓婦人與丈夫感情不睦而離婚，今年2月間偽造前夫同意書，前往府東戶政事務所，為一對未成年子女申請變更改從母姓，經戶政...

女子6案通緝在逃 清晨紅燈越線遭攔落網

台南市28歲郭姓女子涉及詐欺等案，遭6院檢通緝在逃，她昨天騎機車外出買早餐，行經台南市中西區金華路等紅燈時違停。巡邏員警...

沒收新制釋憲 法庭激辯

味全食品在魏應充擔任董事長期間涉以低價油充配方調合油販售，智慧財產法院依新制沒收三二九二萬犯罪所得，味全認為刑法第二條第...

中油弊案滾雪球 前勞工董事遭押

台灣中油煉製事業部今年初爆發前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，檢廉調發現內部貪腐結構複雜，二波起訴涉弊中油人員、廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。