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潘懷宗詐助理費333萬獲緩刑 檢方三理由不上訴
台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺等人，詐領公費助理費333萬餘元，士林地方法院考量被告認罪，大部分款項用在選民服務，依貪汙治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，判潘、陳緩刑5年。士林地檢署收判後考量三點，決定不上訴，全案確定。
士林地檢署今早指出，潘懷宗案昨19日是上訴最後一天，收判後首先考量潘懷宗認罪，知錯能改；其次潘犯罪情狀與類似的貪汙案件，貪汙金額無較嚴重，如台南市議員洪玉鳳，詐領助理費金額超過千萬；第三，法院判決已附條件緩刑支付公庫50萬元，金額合理，也褫奪公權已不能參選，加上潘目前生病治療中，應無再犯機會，決定不上訴。
士林地院判決指出，潘懷宗從2002年擔任北市議員迄今，議會編列每月2萬元的為民服務費不敷使用，為節省個人支出，授意辦公室主任陳玉臺找可信任對象擔任人頭公費助理；陳在2010年起，陸續找胞姊、姪兒、李姓及沈姓員工當人頭，共計向議會不實申報公費助理費，詐取333萬5835元。
合議庭指出，潘擔任台北市市議員近20年，犯下利用職務機會詐取財物犯下4罪，不實申報公費助理費，其社會知名度高，領有國家優渥薪資，應嚴格自我要求，不應名實不符詐領助理費，虛報公費助理費，辜負選民所託，傷害人民對民代的信賴；但潘挪用大部分款項用於服務處或選民服務，非單純用人頭飽足私囊。
潘懷宗、陳玉臺犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪4罪，應執行2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權5年，各繳回犯罪所得166萬餘元沒收；潘支付公庫50萬元、陳30萬元。4名人頭判處1年9月至2年不等徒刑，褫奪公權2年至3年，均獲緩刑，支付公庫5萬至15萬元。
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