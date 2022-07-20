女子6案通緝在逃 清晨紅燈越線遭攔落網

台南市28歲郭姓女子涉及詐欺等案，遭6院檢通緝在逃，她昨天騎機車外出買早餐，行經台南市中西區金華路等紅燈時違停。巡邏員警上前盤查取締，意外查出她是6條通通緝犯，警詢後解送歸案。

市警二分局海安所警員陳昱志、盧泓佑，昨天清晨5點40分巡邏經過金華路與正興街口，發現機車紅燈時違規停等在行人穿越道上，上前攔檢。

警員查詢駕駛郭姓女子身分時，以警用手提電腦竟顯她為6案通緝逃犯，郭女稱她依規定報到，警員帶回派出所查證，確認她涉嫌詐欺、洗錢防制法等案件，為6個法院及地檢署等機關發布通緝在逃。

警方調查，郭姓女曾涉嫌參與詐欺集團，以「網購解除分期付款」等手段來詐騙獲取利益，因其長期未住居戶籍地，去年12月起分別遭雲林、彰化、台中等地方檢察署及台南、橋頭、苗栗等地方法院以涉嫌詐欺、洗錢防制法等案發布通緝在逃。