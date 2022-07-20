快訊

「室友」就是尪？正妹Youtuber千千被爆低調結婚2年

女子6案通緝在逃 清晨紅燈越線遭攔落網

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市28歲郭姓女子涉及詐欺等案，遭6院檢通緝在逃，她昨天騎機車外出買早餐，行經台南市中西區金華路等紅燈時違停。巡邏員警上前盤查取締，意外查出她是6條通通緝犯，警詢後解送歸案。

市警二分局海安所警員陳昱志、盧泓佑，昨天清晨5點40分巡邏經過金華路與正興街口，發現機車紅燈時違規停等在行人穿越道上，上前攔檢。

警員查詢駕駛郭姓女子身分時，以警用手提電腦竟顯她為6案通緝逃犯，郭女稱她依規定報到，警員帶回派出所查證，確認她涉嫌詐欺、洗錢防制法等案件，為6個法院及地檢署等機關發布通緝在逃。

警方調查，郭姓女曾涉嫌參與詐欺集團，以「網購解除分期付款」等手段來詐騙獲取利益，因其長期未住居戶籍地，去年12月起分別遭雲林、彰化、台中等地方檢察署及台南、橋頭、苗栗等地方法院以涉嫌詐欺、洗錢防制法等案發布通緝在逃。

郭女偕友外出準備吃早餐時，因為紅燈越線違規為警攔下盤檢，才得知其尚有多件刑案尚未到案說明。警方在調查後也將郭嫌由南到北，逐一安全解送至各法院及地檢署歸案。

台南市郭姓女子（右）涉詐欺等案遭6院檢通緝，被警方查獲解送歸案。記者黃宣翰／翻攝
台南市郭姓女子（右）涉詐欺等案遭6院檢通緝，被警方查獲解送歸案。記者黃宣翰／翻攝

通緝 詐欺 台南

延伸閱讀

連越南選美皇后也宣傳 非法移工拉親友採農作17人落網

為替工頭出頭高雄清潔工刺死板模工 變裝逃5小時在網咖落網

高雄工人為動線問題起口角遭刺死 凶嫌晚間落網

南投血案現場有高大成名片 高大成疑凶嫌「滅廠」有藏鏡人

相關新聞

女子6案通緝在逃 清晨紅燈越線遭攔落網

台南市28歲郭姓女子涉及詐欺等案，遭6院檢通緝在逃，她昨天騎機車外出買早餐，行經台南市中西區金華路等紅燈時違停。巡邏員警...

沒收新制釋憲 法庭激辯

味全食品在魏應充擔任董事長期間涉以低價油充配方調合油販售，智慧財產法院依新制沒收三二九二萬犯罪所得，味全認為刑法第二條第...

中油弊案滾雪球 前勞工董事遭押

台灣中油煉製事業部今年初爆發前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，檢廉調發現內部貪腐結構複雜，二波起訴涉弊中油人員、廠商...

孫安佐涉製槍獲判公訴不受理 檢方未上訴全案確定

孫安佐涉在美國製槍未遂，一審以無審判權為由判決公訴不受理；檢方上訴，二審法院6月中旬，駁回檢察官上訴，維持公訴不受理判決...

吸金案主嫌財產拍賣 72件雞血石藝品先供鑑賞

法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行第3波變價，8月將拍賣72件雞血石雕刻藝品，今天先在苗栗地檢...

法官枉法裁判「沒有證人」 司法關說案進入靜態證據戰

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇逃的兒子蕭賢綸關說前台灣高等法院法官高明哲，二審逆轉判無罪，高被訴枉法裁判。台北地院今天開庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。