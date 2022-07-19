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桃園「學霸」里長夫妻拗關懷據點16萬公帑 貪汙起訴
桃園市龍潭區佳安里長羅濟巧與邱姓妻子協辦關懷據點活動，連兩年詐領志工誤餐費，還刻假印章、說謊盜領講師費，另外還有活動補助費、工作費等，共詐得16萬餘元，遭人向廉政署檢舉敗露；桃園地檢署今偵結依貪汙罪嫌起訴2人。
檢廉調查，73歲羅男偕妻子邱女辦理2019、2020年兩年度關懷據點補助計畫，其中可向桃園市政府、衛福部社家署共5萬5000元補助，他以志工誤餐費名義，向龍潭區公所謊報9名志工購餐支出，還偽刻9人印章造假，兩年均以最高額度請款，「核銷」11萬元至羅帳戶。
據調查，羅、邱2019年間在關懷據點辦理「健康促進」課程，聘請3名志工擔任講師，但並未告知3人可領講師費，自己私下偽造3顆印章，向公所詐領4萬2400元講師費，也都進了羅口袋。
桃檢還查出，羅男2019年8月7日辦理孝親活動，向餐廳業者事先取得已蓋印章的空白收據，請款時再虛報近1萬元餐費，最後拿到公所補助8400元；他還以里辦公室名義，辦理水資源教育活動，申請交通指揮志工費，偽刻1志工印章請款，詐得600元。
夫妻倆到案坦承未如實核發志工誤餐費、講師費，沒經志工同意偽刻印章，更製作不實單據向區公所詐領款項；檢方根據志工指證歷歷，今偵結依貪汙治罪條例、偽造變造私文書罪嫌與公文書不實登載等罪嫌起訴兩人。
據了解，羅濟巧台大畢業，過去曾是鄉民代表，已連任佳安里2屆里長，在地經營多年，製茶更頗有心得，獲里民支持。
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