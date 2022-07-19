快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

已婚女警與同事共處一室2小時 警官夫二審求償逆轉獲賠原因曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子與吳姓女子都是台中市警局警官，育有一子，吳女在2019年間曾前往宋姓同事承租的套房，時間為1小時45分鐘，蔡認套房內孤男寡女，逾越份際，蔡向宋求償149萬元，一審遭駁回，二審逆轉，認定宋行為已侵害配偶權，判賠25萬元，全案確定。

判決指出，蔡姓男子與吳姓女子都是台中市警局警官，2011年底結婚，育有一名未成年子女，雙方在前年3月和解離婚，蔡指控，吳女在2019年8月16日下午5時40分，獨自前往宋姓男同事（也是警官）在大甲區承租的套房，雙方共處一室，時間達1小時45分，吳女才從套房離開，蔡認宋侵害配偶權，求償149萬餘元。

宋姓警官辯稱，曾被醫院診斷出「胸腹主動脈剝離」，無法時常回家，才會在警局附近承租套房休憩，他與吳女只是同事情誼，沒有踰越異性交往的分際。

吳女坦承，有到宋姓警官承租的套房，否認與宋有不正當的交往，而且她已與蔡離婚，對於蔡的指控，無意再予以辯稱。

一審法官認定，二人任職的分局在2019年8月8日接獲內部檢舉之後，針對吳女、宋是否過從甚密展開調查，但跟監了18天之後，只有在16日時，發現二人有在宋承租的套房內，獨處近2小時時間，其餘時間都沒有發現二人有私下會面。

另外，二人在套房內獨處後，宋是返回分局，而吳女是回娘家，其他時間，二人都無互動，無法認定二人有踰越分際行為，判宋免賠。

全案上訴二審後，法官認為，宋當時在分局擔任組長，吳女則是同分局督察巡官，二人應熟知分局另有空間可在勤餘時休息用餐，無刻意選擇同一套房吃晚餐、聊天的必要性，而且宋還把吳女騎乘的機車車牌，事先登記在套房的住戶資料內，認定宋有事先安排吳女方便進出套房之意，認定宋有侵害配偶權行為，判賠25萬元，全案確定。

台中市宋姓警官與已婚女同事共處一室，台中高分院判宋得賠25萬元確定。示意圖／Ingimage
台中市宋姓警官與已婚女同事共處一室，台中高分院判宋得賠25萬元確定。示意圖／Ingimage

套房

延伸閱讀

捷運女工人遭閘門砸頭身亡 公司老闆竟辯這理由

帝寶：加快維修免責條款立法

哥吉拉離婚事件後續曝光 妻道歉順便談條件「500萬換房子」

特戰士官長猥褻女士官胸部 被質問還回：摸一下會死喔

相關新聞

桃園「學霸」里長夫妻拗關懷據點16萬公帑 貪汙起訴

桃園市龍潭區佳安里長羅濟巧與邱姓妻子協辦關懷據點活動，連兩年詐領志工誤餐費，還刻假印章、說謊盜領講師費，另外還有活動補助...

已婚女警與同事共處一室2小時 警官夫二審求償逆轉獲賠原因曝

台中市蔡姓男子與吳姓女子都是台中市警局警官，育有一子，吳女在2019年間曾前往宋姓同事承租的套房，時間為1小時45分鐘，...

護理師被爆和醫師在辦公室「連結」怒提告 檢察官一查糗了

黃姓男子在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，爆料台北某醫院急診室醫師與護理師，多次在辦公室發生性關係，被點名的吳姓護理師怒...

影／砂石車集體違停匝道被取締 吞下逾40萬元罰單

雲林縣台西分局今天獲報，指稱台61線西濱快速道路南下靠近橋頭匝道附近，有多輛砂石車違停路肩，警方趕往處理，當場查獲6輛砂...

停發許可證給台化遭法院判賠 前議員嗆：魏明谷需負全責

彰化縣政府於2016年期間停發固定汙染源許可證給台灣化學纖維股份有限公司彰化廠，造成其生產線停工無法營運，台化一狀告上法...

沒兩段式左轉吞罰單 他喊冤一國兩制：台中人淪二等公民

台中陳姓男子騎機車沒兩段式左轉，被警察攔下要開單又拒停逃逸，2項違規遭台中市交通裁決處罰1萬600元、吊照半年，陳不服提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。