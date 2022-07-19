已婚女警與同事共處一室2小時 警官夫二審求償逆轉獲賠原因曝

台中市蔡姓男子與吳姓女子都是台中市警局警官，育有一子，吳女在2019年間曾前往宋姓同事承租的套房，時間為1小時45分鐘，蔡認套房內孤男寡女，逾越份際，蔡向宋求償149萬元，一審遭駁回，二審逆轉，認定宋行為已侵害配偶權，判賠25萬元，全案確定。

判決指出，蔡姓男子與吳姓女子都是台中市警局警官，2011年底結婚，育有一名未成年子女，雙方在前年3月和解離婚，蔡指控，吳女在2019年8月16日下午5時40分，獨自前往宋姓男同事（也是警官）在大甲區承租的套房，雙方共處一室，時間達1小時45分，吳女才從套房離開，蔡認宋侵害配偶權，求償149萬餘元。

宋姓警官辯稱，曾被醫院診斷出「胸腹主動脈剝離」，無法時常回家，才會在警局附近承租套房休憩，他與吳女只是同事情誼，沒有踰越異性交往的分際。

吳女坦承，有到宋姓警官承租的套房，否認與宋有不正當的交往，而且她已與蔡離婚，對於蔡的指控，無意再予以辯稱。

一審法官認定，二人任職的分局在2019年8月8日接獲內部檢舉之後，針對吳女、宋是否過從甚密展開調查，但跟監了18天之後，只有在16日時，發現二人有在宋承租的套房內，獨處近2小時時間，其餘時間都沒有發現二人有私下會面。

另外，二人在套房內獨處後，宋是返回分局，而吳女是回娘家，其他時間，二人都無互動，無法認定二人有踰越分際行為，判宋免賠。