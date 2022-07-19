快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒兩段式左轉吞罰單 他喊冤一國兩制：台中人淪二等公民

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子騎機車沒兩段式左轉，被警察攔下要開單又拒停逃逸，2項違規遭台中市交通裁決處罰1萬600元、吊照半年，陳不服提行政訴訟，喊冤沒違規並稱有外縣市取消兩段式左轉「台中人不該成二等公民」；法院勘驗畫面認定他違規明確，不採信辯詞予以駁回，可上訴。

經調查，陳男去年10月12日騎車經后里區馬場路、內東路，因轉彎不依標誌標線號誌指示行駛」及「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」等違規，被大甲分局認定違反道路交通管理處罰條例開單，經台中市交裁處開罰1萬600元罰鍰、吊扣駕照6個月。

陳男主張，他沒有違規，認為處罰和事實明顯不合，當時自己已過十字路口，並非需兩段式左轉的道路；陳還說，有縣市的兩段式處罰已取消，台中市民不該成一國兩制下的二等公民，要求撤銷。

台中交裁處抗辯稱，馬場路人行道清楚設有「機慢車兩段左轉標示」，足以提醒、警示用路人前方十字路口禁止逕行左轉，陳男可得知前方應「機慢車兩段式左轉」。

交裁處還說，陳男不服警方取締，罔顧警方明確告知違規事實，又無事員警安危，在沒經同意或等取締結束後就直接離去，2項違規行為明確。

法院勘驗監視器發現，員警發現陳男未依兩段式左轉，立即示意要他停車，但陳先是和警方爭執又拒絕配合稽查直接跑走，加上現場照片也可證明路口的兩段式左轉標誌明確，認定陳男違規事實明確予以駁回。

兩段式左轉標誌示意圖，非當事路段。圖／報系資料照
兩段式左轉標誌示意圖，非當事路段。圖／報系資料照

台中市 警察

相關新聞

桃園「學霸」里長夫妻拗關懷據點16萬公帑 貪汙起訴

桃園市龍潭區佳安里長羅濟巧與邱姓妻子協辦關懷據點活動，連兩年詐領志工誤餐費，還刻假印章、說謊盜領講師費，另外還有活動補助...

已婚女警與同事共處一室2小時 警官夫二審求償逆轉獲賠原因曝

台中市蔡姓男子與吳姓女子都是台中市警局警官，育有一子，吳女在2019年間曾前往宋姓同事承租的套房，時間為1小時45分鐘，...

護理師被爆和醫師在辦公室「連結」怒提告 檢察官一查糗了

黃姓男子在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，爆料台北某醫院急診室醫師與護理師，多次在辦公室發生性關係，被點名的吳姓護理師怒...

影／砂石車集體違停匝道被取締 吞下逾40萬元罰單

雲林縣台西分局今天獲報，指稱台61線西濱快速道路南下靠近橋頭匝道附近，有多輛砂石車違停路肩，警方趕往處理，當場查獲6輛砂...

停發許可證給台化遭法院判賠 前議員嗆：魏明谷需負全責

彰化縣政府於2016年期間停發固定汙染源許可證給台灣化學纖維股份有限公司彰化廠，造成其生產線停工無法營運，台化一狀告上法...

沒兩段式左轉吞罰單 他喊冤一國兩制：台中人淪二等公民

台中陳姓男子騎機車沒兩段式左轉，被警察攔下要開單又拒停逃逸，2項違規遭台中市交通裁決處罰1萬600元、吊照半年，陳不服提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。