沒兩段式左轉吞罰單 他喊冤一國兩制：台中人淪二等公民

台中陳姓男子騎機車沒兩段式左轉，被警察攔下要開單又拒停逃逸，2項違規遭台中市交通裁決處罰1萬600元、吊照半年，陳不服提行政訴訟，喊冤沒違規並稱有外縣市取消兩段式左轉「台中人不該成二等公民」；法院勘驗畫面認定他違規明確，不採信辯詞予以駁回，可上訴。

經調查，陳男去年10月12日騎車經后里區馬場路、內東路，因轉彎不依標誌標線號誌指示行駛」及「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」等違規，被大甲分局認定違反道路交通管理處罰條例開單，經台中市交裁處開罰1萬600元罰鍰、吊扣駕照6個月。

陳男主張，他沒有違規，認為處罰和事實明顯不合，當時自己已過十字路口，並非需兩段式左轉的道路；陳還說，有縣市的兩段式處罰已取消，台中市民不該成一國兩制下的二等公民，要求撤銷。

台中交裁處抗辯稱，馬場路人行道清楚設有「機慢車兩段左轉標示」，足以提醒、警示用路人前方十字路口禁止逕行左轉，陳男可得知前方應「機慢車兩段式左轉」。

交裁處還說，陳男不服警方取締，罔顧警方明確告知違規事實，又無事員警安危，在沒經同意或等取締結束後就直接離去，2項違規行為明確。