護理師被爆和醫師在辦公室「連結」怒提告 檢察官一查糗了

黃姓男子在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，爆料台北某醫院急診室醫師與護理師，多次在辦公室發生性關係，被點名的吳姓護理師怒向黃男提告妨害名譽；新北地檢署查出吳姓護理師確實曾與醫師在辦公室發生性關係，不起訴處分。

吳姓護理師提告，指她與黃男交往約1年，兩人分手後，黃男基於誹謗之意，在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，指「台北某醫院的急診室有醫師及護理師在上下班時間運用空檔在辦公室發生性行為」，並將吳姓護理師等兩人姓名中間改成「x」之後寫上，還稱「護理師也多次至該院的男生員工宿舍發生性行為，把醫院當炮房」等，貶損她的人格與社會評價，提告加重誹謗。

檢方調查後，發現吳姓護理師曾與黃男在通訊軟體對話時，自己講述「我承認我不該跟他在辦公室發生性行為」，且在偵訊過程也坦承「當時我與醫師交往，確實有在辦公室發生性行為」。