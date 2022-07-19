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護理師被爆和醫師在辦公室「連結」怒提告 檢察官一查糗了

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

黃姓男子在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，爆料台北某醫院急診室醫師護理師，多次在辦公室發生性關係，被點名的吳姓護理師怒向黃男提告妨害名譽；新北地檢署查出吳姓護理師確實曾與醫師在辦公室發生性關係，不起訴處分。

吳姓護理師提告，指她與黃男交往約1年，兩人分手後，黃男基於誹謗之意，在臉書社團「爆料公社二社」上貼文，指「台北某醫院的急診室有醫師及護理師在上下班時間運用空檔在辦公室發生性行為」，並將吳姓護理師等兩人姓名中間改成「x」之後寫上，還稱「護理師也多次至該院的男生員工宿舍發生性行為，把醫院當炮房」等，貶損她的人格與社會評價，提告加重誹謗。

檢方調查後，發現吳姓護理師曾與黃男在通訊軟體對話時，自己講述「我承認我不該跟他在辦公室發生性行為」，且在偵訊過程也坦承「當時我與醫師交往，確實有在辦公室發生性行為」。

檢方認為，吳姓護理師當時身為某醫院護理師，在辦公室內與醫師發生性關係，若為事實，將有損醫院專業性、形象，屬於「可受公評之事」，黃男發文屬於以實際遭遇抒發自身心情感受，並非無所本謾罵、捏造，因此予以不起訴處分。

黃男在臉書貼文指稱前女友吳姓護理師曾在醫院辦公室與醫師發生性關係，被提告妨害名譽，檢方認為黃男所述並非無所本，且屬於可受公評之事，予以不起訴處分。示意圖／ingimage
黃男在臉書貼文指稱前女友吳姓護理師曾在醫院辦公室與醫師發生性關係，被提告妨害名譽，檢方認為黃男所述並非無所本，且屬於可受公評之事，予以不起訴處分。示意圖／ingimage

護理師 醫師 爆料公社 性行為 妨害名譽

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