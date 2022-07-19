孫安佐涉製槍獲判公訴不受理 檢方未上訴全案確定

孫安佐涉在美國製槍未遂，一審以無審判權為由判決公訴不受理；檢方上訴，二審法院6月中旬，駁回檢察官上訴，維持公訴不受理判決。高檢署今天證實未提上訴，全案已確定。

全案起於，藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐涉嫌於民國107年1月間在美國網購槍枝零件，並因向同學聲稱將持槍朝學校射擊而遭逮捕，隨後於美國服刑238天後遭遣返，於107年12月11日入境台灣。

士林地方檢察署認為，台灣法院對孫安佐在美犯行具有審判權，偵查後依槍砲彈藥刀械管制條例的未經許可製造手槍未遂罪起訴。

一審士林地方法院1月底認定，孫安佐觸犯槍砲彈藥刀械管制條例製造改造手槍未遂罪，但此行為為犯罪地即美國法律所不處罰，依刑法規定法院無審判權，諭知公訴不受理。

案經檢察官上訴，二審台灣高等法院6月間宣判認為，Polymer80為美國合法武器生產廠商，孫安佐將合法購買的Polymer80廠牌80%下槍身加工，在台灣該當製造槍枝主要組成零件的犯罪構成要件，但在美國顯然屬不罰行為，否則將產生消費者合法購買Polymer80出廠80%下槍身，經該公司提供加工手冊，卻不能實際從事任何加工的荒謬現象。