快訊

父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸金案主嫌財產拍賣 72件雞血石藝品先供鑑賞

中央社／ 苗栗縣19日電

法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行第3波變價，8月將拍賣72件雞血石雕刻藝品，今天先在苗栗地檢署舉辦鑑賞會，吸引不少民眾到場閱覽標的物。

喧騰一時的紅富海吸金案，公司負責人黃圓映以心靈導師和投資等名義，從2003年起非法吸金高達上百億元，經法院判決定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值新台幣172億元，全數沒收。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產變價拍賣，前兩波主打重量級黃金，第3波拍賣將推出72件珍稀石雕藝術品，主要材質為罕見雞血石；為提供收藏家眼見為「評」的機會，新竹分署今天在苗栗地檢署院檢大樓大廳先舉辦一場「石尚遇見你」雞血石青田石珍品鑑賞會。

新竹分署主任行政執行官江佳蓉表示，72件雞血石雕刻藝術品，皆經過鑑價，鑑價總金額逾新台幣2000萬元，各物件大小不同，有重達21公斤的「松鶴延年」，也有小巧的「雙喜臨門」印章，因藝術品並無一定市價，因此先提供標的物供民眾鑑賞，盼吸引愛好者屆時踴躍到場參與競標。

由於雞血石產量有限，在台灣亦較少見，鑑賞會吸引不少民眾前往一睹為快，仔細端詳藝品雕工、結構，不時拿出手電筒照射觀察質地、透光度；中華海峽珠寶交流協會理事長林嵩山也在現場介紹雞血石藝品特色及市場拍賣資訊。

行政執行署新竹分署表示，72件藝術品都有鑑定書，拍賣會將於8月2日上午9時30分起，在苗栗地檢署院檢大樓1樓舉行，相關拍賣資訊、公告、保證金等事宜將陸續在官方網站上更新。

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價拍賣，第3波拍賣將推出72件雞血石雕刻藝術品，19日先舉辦鑑賞會，提供收藏家眼見為「評」的機會。圖／中央社
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價拍賣，第3波拍賣將推出72件雞血石雕刻藝術品，19日先舉辦鑑賞會，提供收藏家眼見為「評」的機會。圖／中央社

拍賣會 法務部

延伸閱讀

4300公斤爆竹違法堆鐵皮屋 男不理罰款遭強制執行怕了

台灣司法史上最大黃金拍賣 首標168萬拍出 一路發啦！

竹縣新豐倉庫藏寶 宵小連偷3晚 上百萬骨董藝品遭清空

台灣首位女中醫莊淑旂身後留土地 1511萬元賣掉了

相關新聞

桃園「學霸」里長夫妻拗關懷據點16萬公帑 貪汙起訴

桃園市龍潭區佳安里長羅濟巧與邱姓妻子協辦關懷據點活動，連兩年詐領志工誤餐費，還刻假印章、說謊盜領講師費，另外還有活動補助...

孫安佐涉製槍獲判公訴不受理 檢方未上訴全案確定

孫安佐涉在美國製槍未遂，一審以無審判權為由判決公訴不受理；檢方上訴，二審法院6月中旬，駁回檢察官上訴，維持公訴不受理判決...

吸金案主嫌財產拍賣 72件雞血石藝品先供鑑賞

法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行第3波變價，8月將拍賣72件雞血石雕刻藝品，今天先在苗栗地檢...

法官枉法裁判「沒有證人」 司法關說案進入靜態證據戰

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇逃的兒子蕭賢綸關說前台灣高等法院法官高明哲，二審逆轉判無罪，高被訴枉法裁判。台北地院今天開庭...

影／砂石車集體違停匝道被取締 吞下逾40萬元罰單

雲林縣台西分局今天獲報，指稱台61線西濱快速道路南下靠近橋頭匝道附近，有多輛砂石車違停路肩，警方趕往處理，當場查獲6輛砂...

停發許可證給台化遭法院判賠 前議員嗆：魏明谷需負全責

彰化縣政府於2016年期間停發固定汙染源許可證給台灣化學纖維股份有限公司彰化廠，造成其生產線停工無法營運，台化一狀告上法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。