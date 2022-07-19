膠筏翻覆1死1失蹤...家屬疑漁船碰撞釀災 求償700萬敗訴

高雄張姓、蔡姓男子搭乘膠筏出海釣魚，在海上和洪姓男子駕駛的漁船發生絞線事故，原定回港後再討論賠償，未料張還沒進港，膠筏就翻覆，張男喪命，蔡男至今下落不明。張家屬懷疑是漁船與膠筏碰撞釀災，求償700多萬，高雄地方法院審理後，法官認翻船與絞線無因果關係，判張家屬敗訴。

2019年11月11日上午8時許，張男和蔡男出海釣魚，預定當天下午回港，下午2時許，兩人搭乘的膠筏在鳳鼻頭外海和另騒漁船錨線相絞，膠筏受損後，張男和洪姓船長討論後，決定先拍照蒐證，回港再談賠償。

結果洪男回港後等不到張男，隔天接到海巡人員通知，才知道膠筏翻覆在消波塊上，並在附近找到張男遺體，蔡則下落不明。張男家屬認為是洪男漁船撞翻膠筏，提告過失致死。

檢方偵辦時，洪男否認和膠筏發生碰撞，強調當天是絞到膠筏的錨繩，雖然膠筏管體有破損，但不會影響航行安全。檢方另傳喚兩名漁工作證，證詞也與洪男相符，最後根據相關事證，處分不起訴。

張男家屬對此另提民事求償，認為是洪男的漁船撞上膠筏才釀事故，求償710萬餘元，高雄地方法院審理時，法官綜合洪男等人在偵訊時證詞，認為漁船、膠筏絞線地點距離翻覆地有4海浬距離，且海域風速、風向、海況不明。