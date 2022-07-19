養生館暗藏春色警佯裝嫖客查獲 負責人判3個月徒刑

高雄尤姓男子因家境貧寒需照顧雙親，便經營養生館，提供場所供女性替男客從事「全套」的性交易服務，並每次從中抽取400元獲利；未料遭警盯上，店家被持拘票搜索，經地院審理，將尤男依圖利容留媒介性交罪，處3個月有期徒刑。

判決指出，尤男為岡山某養生館負責人，並以媒介營利的犯意，容留從事性交易的服務的女性，以每次2000元的代價，替男客從事俗稱「全套」的性交易，而他便從中抽取400元獲利。

去年11月10日晚上9時7分許，員警喬裝為男客前往該店消費時，由尤男接待進入該店2樓，確認有進行全套性交易服務，便立刻持索票執行搜索，並當場查扣97個保險套及1瓶潤滑劑等證物。

由於尤男當場遭查獲，且警方也掌握明確證據，令他百口莫辯，警詢、偵訊時，尤男都坦承犯行，後被檢方依妨害風化罪提起公訴。

經查，尤男有妨害風化前科，地院認為他為因此生警惕，竟再次為圖私利，藉從事容留女子替男客從事「全套」性交易服務，從中牟取不法利益，助長色情行業氾濫。