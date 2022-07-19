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九合一選舉將至 北市警局長召開查賄制暴協調會

中央社／ 台北19日電

因應年底九合一選舉將至，台北市警察局刑事警察大隊今天表示，市警局長楊源明主持查賄制暴工作任務協調會，針對北市選情分析擬定查察策略及討論，務求淨化選風、維護選安。

台北市刑大今天發布新聞稿表示，今年地方公職人員選舉將展開，為營造優質選舉環境，昨天舉辦查賄制暴工作任務協調會，由楊源明主持，包括市刑大大隊長、各警分局分局長及偵查隊長都與會。

台北市刑大指出，會中對於易生賄選、暴力態樣，都擬具選舉查察策略進行討論，並透過各警分局長分享各自轄區狀況及查賄制暴工作執行構想，透過交流、分享方式凝聚共識。

台北市刑大表示，同時藉此提升各單位偵辦技巧，展現查賄制暴決心，達到淨化選風、維護選安目標。

台北市警察局指出，「杜絕賄選、假訊息，維護選舉治安、打擊黑金暴力」為警察一貫職責所在，面對年底選舉，警方會秉持「行政中立、治安平穩」原則，務使選舉過程「公平、公正、公開」，以確保所有候選人權益及社會治安平穩。

此外，民眾若發現賄選或暴力介入選舉等情事，請立即通報警方，對於具體檢舉賄選、選舉暴力案件將「嚴查速辦」。

九合一選舉 北市 警察 賄選

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