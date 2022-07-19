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連靜雯誤入「愛情陷阱」 五度匯款遭詐418萬手法曝光
「本土劇女王」藝人連靜雯傳出遭愛情詐及投資詐騙，經檢方調查，連靜雯分別在去年5到10月間，五度匯款418萬餘元至詐騙集團人頭帳戶。由於該詐騙集團的兩組洗錢水房，分別由台北及桃園地檢署偵辦，其中北檢偵辦的17人日前已依加重詐欺取財等罪起訴，交由法院審理。
據北檢調查，連靜雯係透過IG認識暱稱「Bruce」的詐騙集團成員，在對方花言巧語之下，先誤入愛情陷阱，後來又接受對方建議進行投資，期間「Bruce」還拿出不少獲利甚豐的對帳單以取信於人，直到連靜雯匯款後，去年底突然消失無蹤無法聯繫，連靜雯才驚覺受騙。
其中，連靜雯在2021年5月4日、5月5日各匯出50萬及39萬元，匯至詐騙集團成員黃柏盛持有的人頭帳戶，此部分由北檢偵辦。
至於連靜雯同年8月30日先後匯出100萬、221萬5620元，10月29日又匯款7萬6678元，到詐騙集團成員郭承義持有的人頭帳戶，此部分則由桃檢偵辦。連靜雯合計共被詐騙5筆，總金額為418萬2298元。
據了解，詐騙連靜雯的該詐騙集團，手上擁有多組持有大量人頭帳戶，用來統一收受被害人匯款並洗錢的水房支線，藉此分攤風險。這次被北檢、桃檢破獲的兩組水房，經查被害民眾人數超過30人，合計遭騙金額高達6100餘萬。
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