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藍正龍曾站台！FOREVER 21退出台灣 執行署追稅400萬
知名品牌「FOREVER 21｣3年前退出台灣經營，品牌台灣分公司滯欠稅款超過400萬元，法務部行政執行署台北分署執行、協調公司在台代理人辦理留抵稅額抵繳稅款事宜，日前清償全部欠稅。
荷蘭商「永遠二十一」環球公司台灣分公司以「FOREVER 21｣在台經營服飾業，開幕時，曾有藍正龍等藝人站台，初期消費者入店甚至須排隊，2019年起，公司陸續關閉門市，後宣布全面撤出台灣市場。
於「永遠二十一」環球公司台灣分公司結束在台營業後，經台北國稅局認定，2016年度營利事業所得稅短報、漏報，加計罰鍰有413萬元稅款待繳，但未主動繳納，國稅局將案件移送台北分署執行。
台北分署指出，受理本案後，就該公司台灣的帳戶執行債權，先獲得部分成果，還是有近300萬元稅款未能獲償。
為此，台北分署查得該公司帳上尚有300餘萬元營業稅留抵稅額，足以清償欠稅，主動聯繫該公司委任的在台會計師辦理抵繳；上月底，台北國稅局函覆核准該公司以留抵稅額抵繳所欠營利事業所得稅，在本月完成全案清償。
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