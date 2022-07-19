安平角頭槍擊命案揪出「馬前卒」 當事人喊冤

台南安平去年2月23日角頭「建文」陳建文，遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡。檢警追出顏姓男子，案發前顏先到陳住處勘查地形及確認有無在家，檢方依殺人罪嫌起訴，台南地院審理，顏否認涉案，指「如果做這件事，他人就不在會這邊！」，主張無罪，全案預定8月23日宣判。

台南安平去年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭陳建文遭蔡秉逸持雙槍射殺身亡，蔡等7嫌被依殺人、槍砲等罪起訴，一審判蔡秉逸應執行無期徒刑，另曾俊湳應執行15年10月徒刑，其他5嫌分處1年至1年6月，上訴二審審理中。

然而，檢警依案發時查扣顏男手機，調查案情，發現手機內容很多被刪除，事後還原手機內容及通話紀錄，檢方認他與蔡秉逸2人共同基於殺人犯意聯絡，去年2月22日共同擬定殺害陳建文計畫，顏先至陳住處勘察地形、確認有無在家，蔡則負責槍殺陳任務。

「鐵門打開了，對方的車也在，我在那裡顧…」在現場監視陳行蹤的黃姓男子傳訊息給顏，顏回「你要去那裡顧？」，黃則回「對呀！對呀！平通路…」。顏說，從頭到尾都是黃打給他的，他也不知黃為何會到那裡去。

審判長提問，蔡曾要你回家看新聞，要上新聞，顏表示，曾聽過蔡要殺陳，也不知道是真的或假的，不相信他敢做這件事，所以也沒過問；得知小弟要反大哥，只覺得「有熱鬧可看」。他否認涉案，指「如果做這件事，他人就不在會這邊！」，真的有做的話，早就跑出去了，不會在這裡等人抓，也不會每次開庭都到。

顏的辯護人依其通話紀錄及行車紀錄，指黃以看熱鬧心態自行前往盯梢，顏並不知情，案發前短暫在平通路數分鐘，在安平2個多小時都到處亂晃。辯護人說，蔡傳要對陳不利傳聞傳了半年，顏聽聞過，沒有跟蔡聯絡紀錄，案發前半小時早已離開安平，勘查地形或待命之說有疑慮，因此顏主張無罪。