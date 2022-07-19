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獨／涉貪風暴再擴大！中油前勞工董事遭羈押

聯合報／ 記者陳弘逸徐如宜／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，辦公室被搜出2700萬元現金，橋頭地檢署月前起訴徐漢等21人，檢調持續擴大追查，另查出兩名中油的中油黎姓工程師和袁姓領班技術員涉貪，於6月28日偵結起訴；近日中油貪汙風暴再擴大，日前檢調傳喚中油前勞工董事陳枝章，認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。

近日有消息傳出，中油內部群組聯繫不上中油前勞工董事陳枝章，就連相關活動也未見陳出席，便有人臆測，他疑涉弊遭羈押，恐與徐漢涉貪有關。

據悉，陳枝章與徐漢兩人關係要好，過去陳在徐接任中油煉製事業部執行長典禮時，致詞力挺。雖去年陳已卸下中油勞工董事一職，但仍因涉嫌貪汙在6月22日遭檢調傳喚，檢方認有串滅證之虞，當天向地院聲請羈押獲准。

至於陳枝章涉貪是否與徐漢有關，或是檢調在追查過程中，另外查出其他內部涉弊情事；對此，檢方低調表示，陳姓被告仍在押，案件持續偵辦，細節不方便透露。

台灣石油工會表示，陳枝章擔任勞工董事6年期間，負責盡職，做人也很親切。陳去年退休，中油員工聽聞此事也很驚訝。

中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。記者陳弘逸／攝影
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。記者陳弘逸／攝影
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。圖／取自臉書
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。圖／取自臉書
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。圖／取自臉書
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。圖／取自臉書
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。圖／取自臉書
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，有羈押的必要，向地院聲請羈押獲准。圖／取自臉書

中油 貪汙 風暴

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