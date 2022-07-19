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高雄警車邁向5G巡邏 曾經失敗再出發
高雄市政府推動「AI辦案，5G巡邏」科技執法，與遠傳電信合作，今天宣布，試辦在警車上運用AI人工智慧和5G網路，裝置「5G智慧巡邏車」，與警方大數據資料庫結合，號稱能夠在瞬間辨識行駛中的贓車，或全天候監控特定場所治安狀況，藉以降低街頭暴力事故等治安事故發生。
高雄市警局在2020年，也曾試辦過類似AI智能影像技術，同利用車載式影像辨識分析系統，打造「智慧巡邏車」，可是，後來發覺警車只能在時速40公里以下，才能在路上蒐集到45％的車輛資料，無法立即奏效，距離「智慧警車」的方向還有大段距離。
高雄市政府因遠傳電信將AI、5G運用到警政系統，打造「高雄3D治安巡檢預警系統」，獲得IDC亞太區智慧城市大獎，決定與遠傳合作，今天由高雄市副市長林欽榮、高雄市警察局長林炎田，與遠傳協理張文津，在高雄市苻堅警分局前宣布，合作打造「5G智慧巡邏車」。
遠傳協理張文津表示，遠傳利用5G獨立組網模式，避免因和其他手機共用5G網路，結合「網路切片技術」與AI科技，可讓警車在路上，同時收集3車道的車輛資料，辨識率高達九成以上，一旦警車車頂裝的「星光級夜視攝影鏡頭」收集到車牌，可馬上透過AI智能車載主機，經由高速5G即時傳輸車牌，並比對警方贓車資料庫，可在20毫秒中，辨識出贓車，載具發出警告通知，協助員警準確取締車輛。
高雄市副市長林欽榮稱，市長一再提示要將科技運用在警政的預防上，這系統不但可抓贓車，還可以在治安高風險場所，即時辨識是否發生治安事故，自動通告警方，降低街頭治安事故發生，就算家暴也能透過演算出有問題，「這是全國首創」，雖然還試辨中，但會支持警方在更多警車上添置設備，使人民安全、家居生活更舒適。
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