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台61線欲擺脫廢土之路汙名 市府取締專案2個月查扣12車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

台61西濱快速道路桃園沿線農地頻傳違法回填土石方、廢棄物，市府5月啟動取締專案，截至7月11日共查獲21台違規車輛，其中12台當場查扣，每台車可開罰6至30萬元。市長鄭文燦今天親自前往蘆竹視察執行結果時強調，市府會持續加強執法，呼籲環保犯罪集團切勿挑戰公權力。

桃園大園、八德、蘆竹區日前傳出多處農地變成大型棄土場，廢土堆積如山，甚至還夾雜垃圾，議員紛紛要求市府嚴辦。

市府5月組成跨局處專案小組，啟動台61線取締專案，查出不明流向土石方逾240公噸，並攔查84台砂石車輛，其中12台車扣留、6台押回來源地，另3台砂石車輛查獲時土方已回填，將交由地政局裁處。

環保局長呂理德表示，市府環保局、農業局及地政局舉辦12場農地專案稽查，總共查出4件違反環保法規、7件違反區域計畫法還有6件移送地檢署偵辦，其中違反環保法規及區域計畫法者，每件可裁處6至30萬元罰鍰。

鄭文燦表示，犯罪車輛一經扣車後就不得領車，地檢署偵辦後，若有必要更可拍賣車輛，希望透過行政裁罰與扣車等作為，徹底遏止非法傾倒情形。

鄭文燦提到，台61線快速道路常有超速、過重及土方運輸車輛非法傾倒土石方等非法行為，市府除在台61線執行攔查專案外，也將請交通局評估設置地磅站，取締重車避免壓壞馬路，環保局也將拆除蘆竹保管場內油庫，增加車輛移置空間。

台61西濱快速道路桃園沿線農地頻傳違法回填土石方，市府5月啟動取締專案，市長鄭文燦（中）今天親自前往蘆竹視察執行結果。記者朱冠諭／攝影
台61西濱快速道路桃園沿線農地頻傳違法回填土石方，市府5月啟動取締專案，市長鄭文燦（中）今天親自前往蘆竹視察執行結果。記者朱冠諭／攝影
台61西濱快速道路桃園沿線農地頻傳違法回填土石方，市府5月啟動取締專案，市長鄭文燦今天親自前往蘆竹視察執行結果。記者朱冠諭／攝影
台61西濱快速道路桃園沿線農地頻傳違法回填土石方，市府5月啟動取締專案，市長鄭文燦今天親自前往蘆竹視察執行結果。記者朱冠諭／攝影

鄭文燦 農地 桃園

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