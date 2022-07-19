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檢察考績洩密？論壇茶壺繼續燒：法務部就是洩密大本營

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢察官年度考績洩密疑雲一周不止歇，自上周一士林地檢署檢察官張尹敏在「檢察官論壇」提出法源質疑後，論壇民意早已沸騰；今天上午，又有檢察官暱名貼文，重批法務部才是洩密大本營，檢察「考績門」茶壺內的風暴，繼續延燒。

一名署名「誰在殘民以逞？」的檢察官今天發表「作假進行的資料那是登載不實」的文章，繼續對因業務檢查查出的辦案缺漏等，提出法律見解，由於文章說理、說法非無的放矢，有基層在討論。

「誰在殘民以逞？」貼文說，「什麼叫做羅織罪名？什麼叫做酷吏？在這事件上昭昭甚明啊！不僅要弄死你，還要找記者把你寫臭，讓你不能翻身！法務部就是洩密大本營，自己就是犯罪集團，還要基層追查什麼犯罪？北檢真的應該分案辦理，把記者找來查清楚，究竟怎樣取得內部評定的資料？」

這名檢察官說，「話說案件管理系統是什麼功能？是在『輔助個案承辦檢察官管理自己的案件』，可不是主任或檢察長拿來管考的工具，更不是法務部部長拿來砍基層檢察官的刀。那是給個案承辦檢察官自己管理案件用的，不是監督工具」。

他(她)說，「更何況，管理系統上的『進行與否』的登錄，何人才有權限登錄？不就是個案的承辦檢察官嗎？交給書記官去做，那是授權進行，書記官亂改檢察官登錄的內容，書記官可能犯登載不實罪，但檢察官自己改，怎會登載不實？按照某些登載不實的見解，那請問我拿自己的筆記本將沒進行的內容當載成進行，我也犯罪了？豈不荒唐？現在是機關給了工具讓你使用，竟然還設下陷阱？」

留言檢察官表示，「檢察體系的管理階層真的越來越不要臉了，不用辦案的人一直在找辦案的人麻煩，沒有風險的人一直在下指導棋，躲在背後的人一直刻意找工作給前線」。

「誰在殘民以逞？」說，不懂如何降低工作量，不知道如何簡化工作流程，只會譁眾取寵，一天到晚學警察機關作秀，面對不斷成長的案件數量，卻只會用壓榨基層的方式來解決自己的管理無能」。

還說，「面對今日的社會，還用三、四十年前的態度在面對案件的質與量，現在不僅拿評定和刑章慣在檢察官頭上，還找記者羞辱基層檢察官，這就是檢察界的管理階層態度！什麼是殘民以逞？這就是血淋淋的例子！」

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部

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