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戴寧案一審庭期曝 恐投票日前宣判? 服務處：正常運作

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市議員戴寧涉詐領助理費被起訴，嘉義地院目前訂出8月將開4次庭期，進行證人交互詰問，預計傳喚戴寧母親、前夫等人，9月5日進行言詞辯論庭，有法界人士研判，一審恐怕有機會在11月的九合一選舉投票日之前宣判；戴寧服務處指出，選舉一切事務，待戴寧交保出來再研議。

戴寧的競選看板目前已陸續掛出，戴寧服務處表示，服務處正常運作，持續做選民服務，還有固定法扶諮詢，對於選舉的運作、進度，靜待議員獲得交保後再進行。戴寧委任律師陳澤嘉說，遵循法院審理期程。

據了解，嘉義地院6月14日開戴寧案的第2次準備程序，訂出7月底和8月密切傳喚證人，後來又修改庭期，於8月1日、2日、9日、22日，分別傳喚證人進行交互詰問，其中戴寧母親、戴寧的前夫可能安排在後段出庭，更先排9月5日言詞辯論庭。

法界人士分析，假設開庭進度順利，沒有其他事證、證人要釐清，9月5日言詞辯論可能就辯論終結，合議庭會訂出宣判日，那就很有機會在11月26日的投票日之前。

這名法界人士也推測，戴寧5月11日遭法院裁定繼續收押禁見，3個月屆期為8月11日，由於證人還未問完，不排除延押2個月，宣判日也可能配合押期。

據指出，律師近期固定到看守所律見，戴寧的情緒穩定，透露希望訴訟進度加快，但沒有特別關心其他事情。

嘉義市議員戴寧涉詐助理費案，9月5日進行言詞辯論庭，據研判若開庭順利，恐有機會投票日之前宣判。本報資料照片
嘉義市議員戴寧涉詐助理費案，9月5日進行言詞辯論庭，據研判若開庭順利，恐有機會投票日之前宣判。本報資料照片
嘉義市議員戴寧的競選看板陸續掛出。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員戴寧的競選看板陸續掛出。記者林伯驊／攝影

九合一選舉 嘉義

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