快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車禍結怨「煙火哥」纏她3年！女公務員暴哭：欺負我們家都是女人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

被新北市新店分局視為頭疼人物的「煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因車禍結怨，3年來不斷傳播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，判易科罰金刑；藍女上訴，台北地院今天傳喚藍女，她哭說「邱欺負我們家都是女人」，希望能重懲邱。

一審時，法官對邱銘祥散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪論罪，3罪各判刑4月，得易科罰金，訂應執行刑有期徒刑10月，藍女認量刑太輕，上訴二審，二審今天辯論終結，訂8月23日宣判。

藍女2019年7月在「梅花湖」遭邱銘祥的女友肇事撞傷，藍女索賠醫藥費並提告，從此引發邱瘋狂騷擾；依警方可考紀錄，邱至少涉在藍女新店「快樂的圓頂社區」附近放炮21次，但只裁罰2次，邱日前再涉案，檢方又聲押他獲准。

去年才從公務機關小主管職務退休的藍女今天出庭說，邱盜用她的圖像在社區的社群軟體群組陷害她，去年邱羈押獲釋，不斷騷擾她，亂寫檢舉信給她的長官；她說，邱被捕那一天，曾放話「還要再放砲1萬次」，另外，邱教唆李姓小弟共同犯案，「本案不是沒有共犯」。

藍女告訴法官，邱銘祥作案闖出知名度後，在江湖上被稱做「煙火哥」，邱對於有人叫他「哥」覺得很榮譽。

藍女忽暴哭說，2020年1月25日邱到她家挑釁，騷擾她的哥哥，踹了哥哥一腳，想叫哥哥下跪，之後，邱將事跡放在網路上炫耀，她的哥哥本來就癌症末期，2個月後抑鬱而終，只是一件小小的車禍糾紛，邱卻逼得她家破人亡。

藍女說，邱自稱高級作業員、在父親公司上班，邱的父親希望檢察官處罰兒子可以高舉輕放，而邱施放的煙火都很貴，大龍炮、轟天雷都得花錢買，藍女認為，邱之所以針對她騷擾，是認定公務員不敢反擊，「欺負我們家都是女人」。

法官提訊邱銘祥出庭。邱否認騷擾證據與他有關，邱稱，有些證據由藍女變造，他放炮行為社維法都已裁罰，「是我做的都罰了」、稱「不能將新店每天放的鞭炮都算在我的頭上」。

檢察官論告說，邱犯罪不止一次，構成累犯加重其刑的要件，邱屬暴力型犯罪，犯後態度不佳、毫無悔意，應加重量刑。

檢方指控，邱銘祥2021年2月1日晚間8點40分，尾隨藍女身後，持裝有糞水的穢物朝藍女丟擲，同日晚上10點31分，邱在藍女居住社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」。

檢方控，2021年4月12日上午7點12分，邱在在新店便道看見藍女搭乘兒子駕駛的車輛要上班，駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速方式逼車，將車子駛近藍女搭乘的車子旁，大聲叫囂，朝藍女坐的車丟擲不明物。

此外，邱2021年5月17日凌晨12點39分，在藍女住家附近散布「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診中興路X段X號X樓，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」的不實傳單，檢方依多項罪名起訴邱。

藍女出庭提出「煙火哥」騷擾她3年的各種證據。記者王聖藜／攝影
藍女出庭提出「煙火哥」騷擾她3年的各種證據。記者王聖藜／攝影

兒子 車禍

延伸閱讀

坐擁總統套房、直擊七夕煙火！晶華酒店獨家開賣

夏日煙火「穗花棋盤腳」 八里龍米公園夜間絢麗綻放

台北101首度限量推出中秋月餅禮盒！集結「廣式月餅、吳寶春國王蛋黃酥」　新年煙火包裝絕美

大稻埕情人節煙火秀7月30日登場 首嘗試水上爆破煙火橋段

相關新聞

停發許可證給台化挨告！法院採環署認定 判彰縣府國賠4億7千多萬

真是大水沖倒龍王廟，彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，...

戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣

桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報...

高雄警車邁向5G巡邏 曾經失敗再出發

高雄市政府推動「AI辦案，5G巡邏」科技執法，與遠傳電信合作，今天宣布，試辦在警車上運用AI人工智慧和5G網路，裝置「5...

台61線欲擺脫廢土之路汙名 市府取締專案2個月查扣12車

台61西濱快速道路桃園沿線農地頻傳違法回填土石方、廢棄物，市府5月啟動取締專案，截至7月11日共查獲21台違規車輛，其中...

檢察考績洩密？論壇茶壺繼續燒：法務部就是洩密大本營

檢察官年度考績洩密疑雲一周不止歇，自上周一士林地檢署檢察官張尹敏在「檢察官論壇」提出法源質疑後，論壇民意早已沸騰；今天上...

戴寧案一審庭期曝 恐投票日前宣判? 服務處：正常運作

嘉義市議員戴寧涉詐領助理費被起訴，嘉義地院目前訂出8月將開4次庭期，進行證人交互詰問，預計傳喚戴寧母親、前夫等人，9月5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。