車禍結怨「煙火哥」纏她3年！女公務員暴哭：欺負我們家都是女人

被新北市新店分局視為頭疼人物的「煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因車禍結怨，3年來不斷傳播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，判易科罰金刑；藍女上訴，台北地院今天傳喚藍女，她哭說「邱欺負我們家都是女人」，希望能重懲邱。

一審時，法官對邱銘祥散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪論罪，3罪各判刑4月，得易科罰金，訂應執行刑有期徒刑10月，藍女認量刑太輕，上訴二審，二審今天辯論終結，訂8月23日宣判。

藍女2019年7月在「梅花湖」遭邱銘祥的女友肇事撞傷，藍女索賠醫藥費並提告，從此引發邱瘋狂騷擾；依警方可考紀錄，邱至少涉在藍女新店「快樂的圓頂社區」附近放炮21次，但只裁罰2次，邱日前再涉案，檢方又聲押他獲准。

去年才從公務機關小主管職務退休的藍女今天出庭說，邱盜用她的圖像在社區的社群軟體群組陷害她，去年邱羈押獲釋，不斷騷擾她，亂寫檢舉信給她的長官；她說，邱被捕那一天，曾放話「還要再放砲1萬次」，另外，邱教唆李姓小弟共同犯案，「本案不是沒有共犯」。

藍女告訴法官，邱銘祥作案闖出知名度後，在江湖上被稱做「煙火哥」，邱對於有人叫他「哥」覺得很榮譽。

藍女忽暴哭說，2020年1月25日邱到她家挑釁，騷擾她的哥哥，踹了哥哥一腳，想叫哥哥下跪，之後，邱將事跡放在網路上炫耀，她的哥哥本來就癌症末期，2個月後抑鬱而終，只是一件小小的車禍糾紛，邱卻逼得她家破人亡。

藍女說，邱自稱高級作業員、在父親公司上班，邱的父親希望檢察官處罰兒子可以高舉輕放，而邱施放的煙火都很貴，大龍炮、轟天雷都得花錢買，藍女認為，邱之所以針對她騷擾，是認定公務員不敢反擊，「欺負我們家都是女人」。

法官提訊邱銘祥出庭。邱否認騷擾證據與他有關，邱稱，有些證據由藍女變造，他放炮行為社維法都已裁罰，「是我做的都罰了」、稱「不能將新店每天放的鞭炮都算在我的頭上」。

檢察官論告說，邱犯罪不止一次，構成累犯加重其刑的要件，邱屬暴力型犯罪，犯後態度不佳、毫無悔意，應加重量刑。

檢方指控，邱銘祥2021年2月1日晚間8點40分，尾隨藍女身後，持裝有糞水的穢物朝藍女丟擲，同日晚上10點31分，邱在藍女居住社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」。

檢方控，2021年4月12日上午7點12分，邱在在新店便道看見藍女搭乘兒子駕駛的車輛要上班，駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速方式逼車，將車子駛近藍女搭乘的車子旁，大聲叫囂，朝藍女坐的車丟擲不明物。