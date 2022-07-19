違反廢棄物清理法 台南分署7月29日拍賣曳引車及機具

台南地檢署日前偵辦違反廢棄物清理法案件，查扣被告供犯罪使用的曳引車與半拖車、挖土機及堆土機等機具一批，經檢方囑託變價扣押物，行政執行署台南分署訂定7月29日上午10點，在城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣變價程序，歡迎民眾到場競標。

台南分署指出，拍賣物品有1部營業貨運曳引車、1部營業半拖車、1部KOMATSU PC300挖土機及1部KOMATSU D60A堆土機。

其中，營業貨運曳引車是MITSUBISHI ，2000年，11,945CC，該車輛滯欠牌照稅1萬530元，燃料費8591元，違規1600元，合計金額為2萬721元。半拖車是竑展，1998年，框式、傾缷式，滯欠違規金額1500元。

台南分署指出，，自上午9點起至9時50分憑身分證或相類身分證明文件開始登記，10點起正式競價拍賣。而這次拍賣的拍定人須當場以現金，或經金融主管機關核准的金融業者為發票人即期支票或信用卡刷卡支付拍定價金及鑑定費用（每項1350元），如以票據支付，應俟票據兌現後，始得交付拍賣標的物。