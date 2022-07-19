欠14萬台中透天厝就遭法拍？法院澄清：債權超過1100萬
有媒體報導台中張姓女子因簽立1張14萬元本票、稅金等，名下1間市值1500萬元的房屋遭台中地方法院以980萬元法拍，控訴害她損失500萬元，還稱法院不讓她知道過程；台中地院今澄清，表示張女還有台中市府、衛福部等債權人約1100萬元，非僅14萬元，因此依法強制執行。
媒體報導指出，張女在台中的透天厝現由表妹居住，張2020年有向人借14萬元並簽1張本票，債主今年5月向台中地院聲請強制執行，今年3、4月有人來看屋才驚覺不妙，控訴法院不讓他們知道整個過程，質疑1棟透天厝只因14萬債務就遭法拍實在匪夷所思，委任律師並直言可能違法。
台中地院今發出澄清，表示該強制執行案件之債權人除本票聲請強制執行債權人外，還有拍賣抵押物債權人、次順位抵押權人，以及台中市政府地方稅務局、環境保護局、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署、台中區監理所等併案執行債權人。
台中地院說，相關合計債權本金金額就超過「1100多萬元」，非僅14萬元，因此民事執行處是依法實施強制執行。
台中地院也說，本件強制執行案件仍在進行，相關事件當事人、利害關係人如對執行法院強制執行之命令、實施強制執行方法或程序有所爭執，應循聲明異議或異議之訴尋求救濟，以保障其權利。
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