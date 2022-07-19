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路上撿到金融卡超商盜刷購物 結完帳要離開警察就到場

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄歐姓男子路上撿到一張金融卡，持卡片跑到三民區一家超商購物，盜刷約千元現金，卡片的黃姓失主收到手機消費簡訊，發現金融卡遭人盜刷，馬上致電超商並報警，警方到場後隨即逮到還在現場的歐男，依侵占遺失物罪移送地檢署偵辦。

三民一分局表示，黃男前天下午丟失金融卡，當天下午2時許，55歲歐男在路上撿到卡片後，起了貪念，跑到就近的超商，購買餅乾、點心、香菸等物，大方地刷別人卡購物。後來黃男收到銀行傳來的消費通知簡訊，發現金融卡遺失遭人盜刷，馬上致電歐男消費的超商，並立即報警協助。

三民第一分局哈爾濱派出所獲報後，派線上警網到場，就發現結帳完還未離開的歐男，立刻將他帶返回派出所調查。歐男坦承金融卡是撿來的，只是想說去超商購物應該不會被人發現，怎料結帳完都還沒離開，就被警方逮捕。全案警詢後，依侵占遺失物罪移送高雄地檢署偵辦。

歐姓男子盜刷別人金融卡後，剛結完帳離開超商，就馬上被警察逮捕。圖/讀者提供
歐姓男子盜刷別人金融卡後，剛結完帳離開超商，就馬上被警察逮捕。圖/讀者提供

超商 盜刷

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