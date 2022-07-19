國民黨高市前議員劉馨正收賄240萬 不認罪判12年徒刑

國民黨籍高雄市前議員劉馨正，被控在擔任新竹瓦斯公司總經理任內接受廠商現金行賄，總金額達240萬元，新竹地檢署依貪汙治罪條例起訴劉等13人，新竹地方法院判劉12年6月徒刑，褫奪公權8年。台灣高等法院考量劉是接續犯，今撤銷原判決，依不違背職務收賄罪改判劉12年徒刑，褫奪公權6年，沒收240萬犯罪所得。

劉馨正曾任高雄市府建設局長、經濟發展局長，後來被新竹縣府挖角到新竹瓦斯公司任職，2014年中旬離開，之後代表國民黨參選，當選高雄市議員。劉2012年3月至2014年6月擔任新竹瓦斯公司總經理一職，負責督導公司招標、審標、決標等事項。

檢調發現，劉馨正涉收受廠商現金賄賂。郭姓父子為了順利取得大樓外管新裝、改裝等公共工程等多項標案，陸續行賄劉馨正，雙方為了避人耳目，特意選在高鐵新竹站男廁、移動的高鐵車廂等地交款，金額10至100萬不等。

劉馨正則喊冤，指在新竹瓦斯公司任職期間，清清白白的工作，也改革了很多公司不合理的地方，可能因為這樣得罪了人，遭人報復，才會無端遭到指控。劉稱自己生活規律，不私下跟廠商吃飯，更不曾接受廠商餽贈，「百分之百絕對清白」。新竹地院批劉無視採購人員應廉潔自持份際，反而收受賄賂或不正利益，犯罪情節難認輕微。