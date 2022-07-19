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見外籍移工落單 板模學徒率高雄6屁孩追打還砸車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄帶姓男子夥同陳姓、劉姓等6名少年，見落單的外籍移工好欺負，率眾持鋁棒、木棍在岡山區一帶多次攔下移工，痛毆後還砸毀對方電動車，高雄高分院審理後，依聚眾施暴罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，其他6名少年則由少年法院審理中。

判決指出，20歲戴男去年4月6日晚間10時許，與陳姓、劉姓等少年騎機車外出，在岡山區本洲工業區一帶閒晃，見路上一名菲律賓籍移工「傑克（譯名）」落單，先率眾包圍傑克，再持路邊撿到的木棍追打傑克，見對方逃離後，7人再砸毀傑克電動車。

後來戴男等人又接連遇到洛基、羅比等落單移工，再以同樣手法攔人，不僅追打羅比、洛基，還趁機砸毀兩人騎乘的電動機車，被嚇到逃跑的３名移工，隨即跑到鄰近派出所報案，橋頭地檢署偵查後，依妨害秩序罪起訴戴男。

法院審理期間，戴男等人坦承在路上隨機攔人，持木棍等器具追打移工，再砸毀３人機車，高雄高分院審理時，法官考量戴男等人和受害移工達成和解，且賠償對方電動車損失，毀損、傷害均已撤告。

高雄高分院合議庭審理後，考量戴從事板模學徒，是家中經濟重擔，依成年人與未成年犯聚眾施暴罪，判戴男６月有期徒刑，得易科罰金。至於涉案的6名少年，則另由少年及家事法院審理中。

高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影

移工 岡山 未成年

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