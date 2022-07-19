快訊

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

酒店經紀無照開賓士撞死休假上士 過失致死起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

酒店經紀呂宏盈今年3月18日凌晨，無照駕駛賓士休旅車北市中山區路口，與騎乘電動機車的林姓空軍上士發生嚴重車禍，造成林男送醫不治，呂男肇事後竟第一時間逃逸，直到1小時後才返回現場向警方投案。台北地檢署19日將呂男依過失致死、肇事逃逸等罪將起訴。

現年53歲的呂男自2012年就因酒駕拒測而吊銷駕照，期滿後卻遲未補考，長年來一直無照駕駛，但這次肇事經測酒測值為0，沒有酒駕。34歲的死者當時正要休假返家，卻不幸喪命，留下一個8個月大的女兒，擔任護士的妻子接獲噩耗痛哭失聲。

檢警調查，今年3月18日凌晨1時27分，呂男駕駛黑色賓士休旅車行經台北市松江路、錦州街口，與騎著電動機車的死者發生嚴重碰撞，死者瞬間飛起倒地，頭部受到重創，送醫急救後仍因顱內出血、上下顎骨及顏面骨折等，傷勢過重而不治死亡。

不料呂男肇事後，竟沒馬上停車，而是再往開了50公尺，再下車逃逸，搭上計程車離開事故現場，直到1個多小時後才由友人陪同回到現場向警方投案，並供稱因當下突然嚇到，加上擔心自己無照肇事，才離開現場先找友人諮詢，但也因此涉嫌肇事逃逸，罪加一等。

酒店經紀呂宏盈無照駕駛賓士休旅車與林姓空軍上士嚴重車禍，造成林男不治。圖／讀者提供
酒店經紀呂宏盈無照駕駛賓士休旅車與林姓空軍上士嚴重車禍，造成林男不治。圖／讀者提供

休旅車 電動機車 北市

延伸閱讀

帝寶：加快維修免責條款立法

賓士貓「穿越30公里蹭飯」長的白胖胖 帶去結紮才驚覺牠的身世

賓士EQC台灣下架剛好而已！因為問題多到可能會拖累其他EQ產品

車燈大廠與賓士專利權二審判決一勝一敗 將依法提救濟

相關新聞

停發許可證給台化挨告！法院採環署認定 判彰縣府國賠4億7千多萬

真是大水沖倒龍王廟，彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，...

戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣

桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報...

酒店經紀無照開賓士撞死休假上士 過失致死起訴

酒店經紀呂宏盈今年3月18日凌晨，無照駕駛賓士休旅車於北市中山區路口，與騎乘電動機車的林姓空軍上士發生嚴重車禍，造成林男...

天花板狂噴屎尿水牙醫診所臭爆 寶佳子公司判賠73萬

桃園市一家牙醫診所買地開業，不到半年飄出屎尿臭，2年後天花板更噴出污水，導致廁所全毀並波及醫療器材、家具，令業者不得不搬...

捷運女工人遭閘門砸頭身亡 公司老闆竟辯這理由

台北捷運松山機場站4年前防洪閘門維修工程發生工安意外，馮姓女施工人員被閘門重壓頭部致死，而李姓廠商負責人因未依規訂設有安...

媽不滿女兒同班特教生失控 潛入校園電擊棒連戳他判4月

桃園市房姓女子聽聞女兒班上男同學會攻擊人，佯裝輔導老師混入班級陪讀，果撞見他失控暴衝，便趁老師將他帶至走廊關切時，掏出電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。