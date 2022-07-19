酒店經紀無照開賓士撞死休假上士 過失致死起訴
酒店經紀呂宏盈今年3月18日凌晨，無照駕駛賓士休旅車於北市中山區路口，與騎乘電動機車的林姓空軍上士發生嚴重車禍，造成林男送醫不治，呂男肇事後竟第一時間逃逸，直到1小時後才返回現場向警方投案。台北地檢署19日將呂男依過失致死、肇事逃逸等罪將起訴。
現年53歲的呂男自2012年就因酒駕拒測而吊銷駕照，期滿後卻遲未補考，長年來一直無照駕駛，但這次肇事經測酒測值為0，沒有酒駕。34歲的死者當時正要休假返家，卻不幸喪命，留下一個8個月大的女兒，擔任護士的妻子接獲噩耗痛哭失聲。
檢警調查，今年3月18日凌晨1時27分，呂男駕駛黑色賓士休旅車行經台北市松江路、錦州街口，與騎著電動機車的死者發生嚴重碰撞，死者瞬間飛起倒地，頭部受到重創，送醫急救後仍因顱內出血、上下顎骨及顏面骨折等，傷勢過重而不治死亡。
不料呂男肇事後，竟沒馬上停車，而是再往開了50公尺，再下車逃逸，搭上計程車離開事故現場，直到1個多小時後才由友人陪同回到現場向警方投案，並供稱因當下突然嚇到，加上擔心自己無照肇事，才離開現場先找友人諮詢，但也因此涉嫌肇事逃逸，罪加一等。
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