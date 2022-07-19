天花板狂噴屎尿水！牙醫診所臭爆 寶佳子公司判賠73萬

桃園市一家牙醫診所買地開業，不到半年飄出屎尿臭，2年後天花板更噴出污水，導致廁所全毀並波及醫療器材、家具，令業者不得不搬遷，提告求償446萬餘元；法院查出承包商誤將污水管線接到排風管，而建商寶誠建設未確實檢查督導，判兩公司連帶賠償73萬2150元。可上訴。

診所指控，2017年3月購入中壢區社區一樓開診所，同年7月廁所、屋內卻開始散發糞尿臭，期間多次請管委會處理仍無用，2019年4月4日房屋外牆孔洞突排出污水，流到診所窗戶外，3天後廁所上方管線更噴出大量疑糞尿污水，導致廁所全毀，更流至屋內各處木地板及其他家具，惡臭難耐，寸步難行。

業者控，診所清潔搬遷陸續停業24天，直到同年9月底搬走，要求建商、管委會賠償停業損失、3年租金、裝潢拆除、消毒、機具移置、裝潢費等，外加100萬元精神撫慰金，共求償446萬3246元。

工程包商大邑公司坦承，誤將污水管線系統透氣管接到廁所排風管，但辯有住戶丟入無法排放物品至馬桶，造成公共幹管阻塞，如果沒亂丟，「不致回堵」；建商寶誠公司則辯，診所並非向寶誠買屋，施工瑕疵發生在第3方而非診所持有時，因此不論寶誠、大邑都沒構成侵權行為。

管委會則辯，大量噴水後診所第一時間僅告知管委會，若向建商反映，除了可立即發現並改善錯接管線外，也可立即截斷因堵塞而回沖的排氣管線，診所事後自行僱工截斷，就沒再漏水了，損害擴大是診所過失。

桃園地院囑託土木技師鑑定，證實排風口之所以溢漏汙水，是管線錯接及管線阻塞雙重原因導致，因此認定大邑錯接管未盡承作人責任，而寶誠未確實檢查並督導，也未盡起造人責任；管委會委託廠商檢測修繕，協助聯絡廠商，則已盡善良管理人注意義務。