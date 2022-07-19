聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運女工人遭閘門砸頭身亡 公司老闆竟辯這理由
台北捷運松山機場站4年前防洪閘門維修工程發生工安意外，馮姓女施工人員被閘門重壓頭部致死，而李姓廠商負責人因未依規訂設有安全設備，最高法院依過失致死罪判刑9月定讞。
李是合力堅工程公司實際負責人，負責台北捷運文湖線防洪閘門維修工作，他和馮女2018年5月29日凌晨到捷運松山機場站2號出口保養維護閘門，而控制閘門升降的馬達控制液壓系統，是以5支油壓缸柱支撐，並為串接式設計，若拆卸其中一段油壓管，即會讓整體液壓系統失效，若要預防閘門倒下，必須有符合規定的安全衛生設備及措施。
但李疏未注意，未依規定保持閘門的安全穩固，就開始拆換閘門油壓管，重達1000公斤的閘門倒下，重壓防馮女頭部，造成左顱額部破裂凹陷骨折身亡。
李坦承承攬文湖線閘門維修保養工作，過程中曾移置馮女放的木頭支撐柱、未放置回原處，但矢口否認違反過失過死、職業安全衛生法，在二審審理時甚至質疑「可能是馮女要自殺」。
法院指出，雖馮女是公司登記負責人，但因李、馮女為同居關係，為給予馮女保障才將負責人登記為馮女，但馮女實際上仍是受領薪資，公司經營仍是李負責，認為李為雇主。
另李對於更換閘門油壓管有多年經驗，且知道防止閘門倒下有多種方式，認為李確實有過失，一、二審皆依過失致死罪判刑9月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言