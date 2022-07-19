捷運女工人遭閘門砸頭身亡 公司老闆竟辯這理由

台北捷運松山機場站4年前防洪閘門維修工程發生工安意外，馮姓女施工人員被閘門重壓頭部致死，而李姓廠商負責人因未依規訂設有安全設備，最高法院依過失致死罪判刑9月定讞。

李是合力堅工程公司實際負責人，負責台北捷運文湖線防洪閘門維修工作，他和馮女2018年5月29日凌晨到捷運松山機場站2號出口保養維護閘門，而控制閘門升降的馬達控制液壓系統，是以5支油壓缸柱支撐，並為串接式設計，若拆卸其中一段油壓管，即會讓整體液壓系統失效，若要預防閘門倒下，必須有符合規定的安全衛生設備及措施。

但李疏未注意，未依規定保持閘門的安全穩固，就開始拆換閘門油壓管，重達1000公斤的閘門倒下，重壓防馮女頭部，造成左顱額部破裂凹陷骨折身亡。

李坦承承攬文湖線閘門維修保養工作，過程中曾移置馮女放的木頭支撐柱、未放置回原處，但矢口否認違反過失過死、職業安全衛生法，在二審審理時甚至質疑「可能是馮女要自殺」。

法院指出，雖馮女是公司登記負責人，但因李、馮女為同居關係，為給予馮女保障才將負責人登記為馮女，但馮女實際上仍是受領薪資，公司經營仍是李負責，認為李為雇主。