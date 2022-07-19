媽不滿女兒同班特教生失控 潛入校園電擊棒連戳他判4月
桃園市房姓女子聽聞女兒班上男同學會攻擊人，佯裝輔導老師混入班級陪讀，果撞見他失控暴衝，便趁老師將他帶至走廊關切時，掏出電擊棒威脅，再連續電擊男童3、4次，因而挨告；法院痛斥她事後態度消極、推卸責任，但考量她也有身心問題，且男童未負傷，依妨害自由罪判她有期徒刑4月。可上訴。
檢警調查，房女在女兒就讀桃園某國中一年級時，聽說班上有男同學會打人，便在2020年9月16日上午課堂時間，佯稱巡迴輔導教師進入校園，再以「陪讀」名義混入教室，跟女兒一起上課。
據了解，男學生成績優異，但患有亞斯伯格、廣泛懼社交等症，情緒不穩，開學以來不時失控大叫，踹過老師、也出手傷過同學，他當天情緒原無異常，是在老師播不出教學影片開始失控。老師為了不影響其他同學上課，先將男學生帶到走廊緩和情緒。
據調查，房姓女子見男童不配合老師，便上前與老師合力將他帶出教室，取出隨身1支電擊棒並開啟，想以電擊聲嚇唬他，但見男童仍未冷靜，便不顧實習老師、代課老師2人阻止，電擊男童四肢及腹部3至4下，電完還告訴他「要安安靜靜上課」、「不要干擾大家」。
男童遇襲後，跌坐在牆角，身體多處麻木疼痛，家屬得知後氣得報警提告傷害；房女到案後坦承電人，但辯稱是要「穩定男童情緒」，以免他干擾上課。
法院痛斥房女多次電擊男童身體，雖未成傷，但已對正值青春期男童造成不良影響，且她調解日無故未到、態度消極，迄今未補償，也未獲被害人原諒，庭訊時多將事發責任推給對方，難認有悔意。
但法院審酌，房女本身也患情緒障礙，領有身障證明，自我控制能力可能稍差，且犯罪動機較無惡意，尚值同情，依成年人故意對少年犯強制罪判有期徒刑4月。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言