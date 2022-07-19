快訊

高中免試入學上午11時放榜 各學區查詢網址在這裡

放桌上恐傾斜晃動！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍

立即打第四劑還是等Omicron BA.5疫苗？專家解析如何因應下一波新冠疫情

媽不滿女兒同班特教生失控 潛入校園電擊棒連戳他判4月

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市房姓女子聽聞女兒班上男同學會攻擊人，佯裝輔導老師混入班級陪讀，果撞見他失控暴衝，便趁老師將他帶至走廊關切時，掏出電擊棒威脅，再連續電擊男童3、4次，因而挨告；法院痛斥她事後態度消極、推卸責任，但考量她也有身心問題，且男童未負傷，依妨害自由罪判她有期徒刑4月。可上訴。

檢警調查，房女在女兒就讀桃園某國中一年級時，聽說班上有男同學會打人，便在2020年9月16日上午課堂時間，佯稱巡迴輔導教師進入校園，再以「陪讀」名義混入教室，跟女兒一起上課。

據了解，男學生成績優異，但患有亞斯伯格、廣泛懼社交等症，情緒不穩，開學以來不時失控大叫，踹過老師、也出手傷過同學，他當天情緒原無異常，是在老師播不出教學影片開始失控。老師為了不影響其他同學上課，先將男學生帶到走廊緩和情緒。

據調查，房姓女子見男童不配合老師，便上前與老師合力將他帶出教室，取出隨身1支電擊棒並開啟，想以電擊聲嚇唬他，但見男童仍未冷靜，便不顧實習老師、代課老師2人阻止，電擊男童四肢及腹部3至4下，電完還告訴他「要安安靜靜上課」、「不要干擾大家」。

男童遇襲後，跌坐在牆角，身體多處麻木疼痛，家屬得知後氣得報警提告傷害；房女到案後坦承電人，但辯稱是要「穩定男童情緒」，以免他干擾上課。

法院痛斥房女多次電擊男童身體，雖未成傷，但已對正值青春期男童造成不良影響，且她調解日無故未到、態度消極，迄今未補償，也未獲被害人原諒，庭訊時多將事發責任推給對方，難認有悔意。

但法院審酌，房女本身也患情緒障礙，領有身障證明，自我控制能力可能稍差，且犯罪動機較無惡意，尚值同情，依成年人故意對少年犯強制罪判有期徒刑4月。全案可上訴。

桃園某國中一名女家長持電擊棒侵入校園，攻擊常情緒失控攻擊同學的特教生，法院依妨害自由罪判她4月徒刑。圖／報系資料照
桃園某國中一名女家長持電擊棒侵入校園，攻擊常情緒失控攻擊同學的特教生，法院依妨害自由罪判她4月徒刑。圖／報系資料照

桃園

延伸閱讀

同情拾荒翁心軟沒開單 高分檢不上訴警涉貪汙無罪確定

婦ATM存3萬3被取走 他認拿錢判無罪 檢上訴討回公道

減輕特教生家長暑假壓力 新北61校開暑期特教班

消防員休假運動、20年球友突倒下 他緊急救護處置

相關新聞

停發許可證給台化挨告！法院採環署認定 判彰縣府國賠4億7千多萬

真是大水沖倒龍王廟，彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，...

台化停爐求償縣府4億元一審勝訴 彰縣府：將上訴

彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，彰化地方法院引用環保...

張綱維掏空36億 打「孝順牌」不想去警局報到法官駁回

遠航董事長張綱維涉掏空36億元，依數十罪起訴，偵查中羈押，審理時交保，並限制住居、到警局報到；張聲請解除境管，另以母親癌...

戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣

桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報...

媽不滿女兒同班特教生失控 潛入校園電擊棒連戳他判4月

桃園市房姓女子聽聞女兒班上男同學會攻擊人，佯裝輔導老師混入班級陪讀，果撞見他失控暴衝，便趁老師將他帶至走廊關切時，掏出電...

用「裁判時法律」味全3千萬遭沒 想保不法所得憲庭激辯

味全食品因油品訴訟遭沒收3292萬元，公司主張智慧財產法院判決時適用沒收新制，牴觸憲法禁止溯及既往、比例、罪刑法定原則，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。