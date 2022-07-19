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狼師誘國中女上床卻拒絕負責 冷回「沒用在裡面」
桃園市安親班老師劉姓男子在網路認識一名14歲少女，一個月後見對方動了感情，便半夜邀請她回家過夜並發生關係，事後少女擔心懷孕問能否負責，他卻回「沒用在裡面」，並要求她別告訴父母，家屬得知後提告；桃園地院依妨害性自主罪判劉有期徒刑4月，因未獲被害人原諒，不予緩刑。可上訴。
檢警調查，劉男（24歲）2019年11月下旬透過臉書認識當時僅14歲少女，一番往來後擄獲少女芳心，便在同年12月30日凌晨2時許約她到住處見面，當晚在明知她未成年情況下發生關係。
事後少女不安，擔心懷孕，傳訊劉「是否負責」、「可不可以生小孩」，他卻回「抱歉那天不該這樣」、「我沒用在裡面」、「希望妳不要跟爸媽說我們有那個」、「如果妳爸媽問妳經期怎麼還沒來，妳就說熬夜」等語。
家長察覺少女有異，問出實情後將劉男母子約出來交涉，劉男雖承認發生性行為，但雙方沒有共識，談判破局，少女家長因而報警提告；劉男到案後一度改口，辯自己只有在少女面前自慰，並未發生關係，到法院審理時才又坦承。
法院根據少女傳訊「可以真心回答我，真的有愛過我嗎」、「能擋的我都盡量幫你擋了」，以及少女自陳沒有不願發生關係且男子並未施暴脅迫等，認定雙方是合意性交。
法院審酌，劉明知少女未成年，仍與她發生關係，雖未違背意願，仍造成她身心健康與人格發展有不良影響，且迄今尚未和解並賠償損失，也未獲少女及雙親原諒，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判有期徒刑4月，不得緩刑。全案可上訴。
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