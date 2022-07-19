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住處遭毀損謊報財損近200萬 台南男吃官司被判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

28歲吳姓男子去年8月5日凌晨6時許，發現台南安平住宅大門遭不明人士毀損，經檢視屋內196萬元現金並未遭竊，竟撥打電話至110，向台南市警局勤務指揮中心謊稱屋內現金遭竊，經警方勘察採證，向他求證後才坦言現金未遭竊，台南地院認他犯未指定犯人誣告罪處3月，可上訴。

吳男向市警局勤務指揮中心虛指屋內現金遭竊等，第四警分局、育平派出所等大陣仗到場蒐證，調閱周遭監視器，釐清案發經過，但警方越查越覺得可疑，發現案發前後未無人侵入住處，且無相關跡證，反過頭來向他進一步查證，他見瞞不住了，坦承屋內196萬元現金並未遭竊，不但警方白忙一場，檢方認他涉誣告罪起訴。

台南地院審酌，吳男明知台南居處置放的196萬元並未遭竊，竟未指定犯人而誣告他人涉犯竊盜刑事罪嫌，令國家偵查機關因而進行無益的調查程序，無端耗費刑事犯罪偵查資源，妨礙國家公權力的正確行使，更使他人有遭受刑事追訴、處罰的危險。

且吳男先前曾因妨害自由案件經法院判處拘役49日確定、2020年1月底執行完畢，因賭博案件經法院判處有期徒刑4月確定，他曾因觸法遭判刑後，仍未能切實警惕守法而再犯，然念在他犯後尚知坦承犯行，犯後態度並非惡劣，依法量處其刑。

台南地院審酌，吳男明知台南居處置放196萬元並未遭竊，竟未指定犯人而誣告他人涉犯竊盜刑事罪嫌，無端耗費刑事犯罪偵查資源，認他犯未指定犯人誣告罪處3月。圖／本報資料照
台南地院審酌，吳男明知台南居處置放196萬元並未遭竊，竟未指定犯人而誣告他人涉犯竊盜刑事罪嫌，無端耗費刑事犯罪偵查資源，認他犯未指定犯人誣告罪處3月。圖／本報資料照

台南 賭博 監視器

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