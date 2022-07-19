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移工在台逾期居留近5年酒駕遭逮 判刑加驅逐出境
越南籍阮姓男子月前酒駕騎車上路，因深夜未開大燈，在高雄美濃區遭警攔查，發現酒駕情事，另查獲在台違法居留將他依法移送；經地院審理，將阮男依公共危險罪處有期徒刑2個月，得易科罰金，執行完畢，須驅逐出境。
判決指出，阮男今年5月29日下午4時許，在高雄市美濃區某處公園內飲酒，並在當晚9時許，酒駕騎機車上路，行經美濃區中正路1段與美中路交岔口時，因未開大燈遭旗山警分局員警攔查，並測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.35毫克，涉嫌公共危險罪遭移送。
警詢、偵訊時，阮男皆坦承犯行，由檢方起訴後，聲請以簡易判決處刑。
地院審酌，政府及各類新聞媒體已廣為宣傳酒駕對用路人生命、身體及財產的危險性甚高，雖阮男為外籍人士，也應有所認識，但仍違法酒駕；經審理，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金。
另阮男除涉犯公共危險罪，更查出持觀光許可於2018年9月4日入境台灣，卻逾期居留，地院認為，他已不宜繼續居留國內，必須執行完畢後，驅逐出境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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