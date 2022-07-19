高雄警盤查意外發現他被通緝 男一聽傻了
高雄36歲黃姓男子與家人關係不睦，北漂工作，返鄉後，居無定所也不知涉嫌傷害罪遭通緝，日前到楠梓區找尋落腳處遇巡邏員警盤查，通緝身分意外曝光，就連黃男也不知自己遭通緝，警詢後，將他依法打捕歸案並解送桃園地檢署。
據了解，黃男為高雄人，因與家人關係不睦，獨自在外遊蕩生活，過去曾到北部工作，今年6月中旬與室友發生爭執被提告傷害，卻遲遲未到案遭桃園地檢署發布通緝，但他人已返回高雄，曾暫居在三民區遊民收容中心。
黃男為找新工作，7月17日下午5時，揹著背包走在吉昌街與藍昌路口時，因神情緊張，不時東張西望，引起楠梓警分局右昌派出所巡邏員警注意，擔憂是代替取款的詐騙車手便上前關切。
當下黃男也配合警方盤查，未料查出通緝身分，就連他都感到傻眼，慌張向警方表示，不知被室友提告，更不知遭地檢署通緝。
因黃男長期居無定所，也未與家人聯繫，更無法收到案通知，卻意外成為通緝犯，員警依法將人逮捕歸案。
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