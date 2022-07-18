酒後亂棍打死養狗鄰居 桃園男深夜遭收押、父也聲押

桃園市平鎮區湯姓男子不滿鄰居檢舉狗叫，昨酒後上門理論，卻遭同樣酒醉的鄰居邱男持金屬水管重擊致死，法院認為邱在湯趴地後還不停手，殺人及重傷致死嫌疑重大，今晚裁定收押邱男；78歲邱父也遭聲押，正在訊問中。

警方調查，死者湯男（50歲）住平鎮區山子頂地區，家中養狗，常被對面鄰居邱男（52歲）檢舉狗叫吵鬧，長期相處不佳，時有口角；湯昨下午逞酒意上門理論，正好邱男也飲酒，雙方一言不合大打出手。

湯身材比邱壯碩，兩人動手時，邱男父親也持掃帚加入戰局，邱則乘機撿起地上鐵製管條，重擊湯頭部；警、消趕到時只見湯男倒地，頭部大量出血、無呼吸心跳，經送醫搶救仍告不治；檢方今早聲押邱男、諭知邱父10萬元交保。

桃園地院指出，邱男矢口否認殺人或重傷，僅承認傷害，但根據當時也在場的邱母證詞，以及監視畫面，他不但持金屬管接連毆打空手的湯男頭、腹、背，見湯男遭擊中頭部趴地後，還繼續朝他揮打。

法院認為，邱男殺人、重傷致死罪嫌重大，犯最輕本刑10年以上重罪，依趨吉避凶、脫免刑責人性，有相當理由認定有逃亡之虞，加上他與父親證詞不一，還可能串證，裁定他即日起羈押2月，禁止接見通信。