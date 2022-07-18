快訊

亞洲盃男籃／最後4秒追6分 約旦神奇絕殺中華隊闖8強

酒後亂棍打死養狗鄰居 桃園男深夜遭收押、父也聲押

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市平鎮區湯姓男子不滿鄰居檢舉狗叫，昨酒後上門理論，卻遭同樣酒醉的鄰居邱男持金屬水管重擊致死，法院認為邱在湯趴地後還不停手，殺人及重傷致死嫌疑重大，今晚裁定收押邱男；78歲邱父也遭聲押，正在訊問中。

警方調查，死者湯男（50歲）住平鎮區山子頂地區，家中養狗，常被對面鄰居邱男（52歲）檢舉狗叫吵鬧，長期相處不佳，時有口角；湯昨下午逞酒意上門理論，正好邱男也飲酒，雙方一言不合大打出手。

湯身材比邱壯碩，兩人動手時，邱男父親也持掃帚加入戰局，邱則乘機撿起地上鐵製管條，重擊湯頭部；警、消趕到時只見湯男倒地，頭部大量出血、無呼吸心跳，經送醫搶救仍告不治；檢方今早聲押邱男、諭知邱父10萬元交保。

桃園地院指出，邱男矢口否認殺人或重傷，僅承認傷害，但根據當時也在場的邱母證詞，以及監視畫面，他不但持金屬管接連毆打空手的湯男頭、腹、背，見湯男遭擊中頭部趴地後，還繼續朝他揮打。

法院認為，邱男殺人、重傷致死罪嫌重大，犯最輕本刑10年以上重罪，依趨吉避凶、脫免刑責人性，有相當理由認定有逃亡之虞，加上他與父親證詞不一，還可能串證，裁定他即日起羈押2月，禁止接見通信。

檢方發現父子倆說法不一，稍早也變更決定，改聲押邱父，目前還在訊問中。

桃園市邱男（中）17日持鐵製管條重擊鄰居湯男頭部致死，法院今深夜裁定羈押禁見。圖／報系資料照
桃園市邱男（中）17日持鐵製管條重擊鄰居湯男頭部致死，法院今深夜裁定羈押禁見。圖／報系資料照

殺人 桃園

延伸閱讀

張善政拜訪桃園醫師公會 理事長一句話讓藍營尷尬

桃園+1903例本土個案 5月以來確診數最低

啟動鄭文燦模式跑基層 林智堅：大家知道鄭文燦支持我

被暱稱「神」 桃園消防員寫論文帶比賽 還奪救護員冠軍

相關新聞

停發許可證給台化挨告！法院採環署認定 判彰縣府國賠4億7千多萬

真是大水沖倒龍王廟，彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，...

台化停爐求償縣府4億元一審勝訴 彰縣府：將上訴

彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，彰化地方法院引用環保...

張綱維掏空36億 打「孝順牌」不想去警局報到法官駁回

遠航董事長張綱維涉掏空36億元，依數十罪起訴，偵查中羈押，審理時交保，並限制住居、到警局報到；張聲請解除境管，另以母親癌...

戶頭多出13萬怎辦？桃園男不甩銀行全領出 下場變這樣

桃園市39歲劉姓男子發現帳戶多了一筆錢13多萬元匯款，便全數領出，並無視銀行2度來電告知還寄信提醒，疑逕自花用款項，遭報...

酒後亂棍打死養狗鄰居 桃園男深夜遭收押、父也聲押

桃園市平鎮區湯姓男子不滿鄰居檢舉狗叫，昨酒後上門理論，卻遭同樣酒醉的鄰居邱男持金屬水管重擊致死，法院認為邱在湯趴地後還不...

五股ATM強盜案 兩主嫌獲減刑輕判3年10月、3年6月

22歲劉男與擔任保全的20歲蔡男合謀搶劫，趁著去年12月14日新北市五股區地處偏遠的超商ATM維修、戒護人力單薄時行搶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。