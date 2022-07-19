女移工疑遭虐待案 檢察官諭令雇主夫婦交保

台北市天母地區一名印尼籍女移工疑長期遭雇主虐打。士檢今天指揮移民署人員約談雇主夫妻到案，檢察官複訊後諭令2人均交保、限制出境。

台北市警察局士林分局6月17日在媒體群組發布新聞訊息指出，針對有網友在臉書Facebook社團天母幫貼文，有移工疑受虐，在6月13日接獲報案，有外籍移工疑遭毆打，派員前往現場發現，一名印尼籍女子稱長期遭雇主虐打，向其友人求助，友人雇主通知印尼經貿代表處並報警。

警方也表示，網友在臉書社團貼文稱印尼籍移工遭雇主凌虐軟禁長達14個月期間，手機被沒收，期間遭毆打到骨折，有耳膜破裂並遭熱水燙傷等狀況。

移民署則說，北區事務大隊台北市專勤隊日前獲報後，依權責進行鑑別，因當事人有遭受勞力剝削及傷害狀況，將協助安置及照護，確保人身安全無虞。

士林地檢署檢察官今天指揮移民署人員搜索雇主住處，並約談雇主夫妻2人到案，2人經移民署人員初步詢問後，移送士檢。

檢察官複訊後，認為2人涉犯人口販運防制法，諭令丈夫新台幣10萬元交保，妻子15萬元交保，均限制出境出海。