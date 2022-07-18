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五股ATM強盜案 兩主嫌獲減刑輕判3年10月、3年6月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

22歲劉男與擔任保全的20歲蔡男合謀搶劫，趁著去年12月14日新北市五股區地處偏遠的超商ATM維修、戒護人力單薄時行搶，蔡男則擔任內應從中協助，得手121萬餘元。新北地方法院合議庭認為兩人強盜過程非兇殘，僅造成財損，強盜案最低本刑7年以上刑罰過重，依法減輕其刑，依強盜罪處劉男3年10月、蔡男3年6月徒刑。

檢警調查，蔡男自去年11月起在保全公司擔任維修人員，他發現保養ATM時的戒護人力單薄，便動起歪腦筋，找來好友劉男謀畫犯行，再由劉男邀約項姓少年加入協助。

三人鎖定地處偏遠的超商ATM行搶，選定去年12月14日下午在不知情另名吳姓保全與維修人員進行保養時，拿著事先由蔡男提供的兩把空氣槍闖入行搶，劉男還拿著空氣槍抵住蔡男下巴並將他壓制，並命令維修人員開啟ATM，得手121萬餘元後將現金分裝在4個鈔箱內，隨後迅速逃離現場，前後只花2分鐘。

警方循線追緝，於同天晚間7時許在三峽地區逮捕劉、項兩人，並起出空氣槍兩把、犯罪所得121萬餘元。經另通知蔡男等人到案說明，針對手機數位採證後，才發現劉與蔡有密切聯繫，研判蔡男涉案擔任內應，再持拘票前往五股工業區逮捕蔡男。

兩人在法院審理時坦承犯行，合議庭認為，兩人結夥未成年搶劫，屬法定刑責7年以上，但認為劉男犯案動機是出於經濟壓力，蔡男因「一時好奇」才共同犯案，選擇未具殺傷力的空氣槍到現場，並以蔡男作為人質，使在場人員心生畏懼無法抵抗，過程未使其他人員受傷。

合議庭考量兩人犯後坦承犯行，扣除搭計程車的車資1200元以外，剩餘贓款已追回，加上兩人犯案時年僅20歲、19歲，依規定減輕其刑，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪處劉男有期徒刑3年10月，另蔡男處有期徒刑3年6月。

劉男與蔡男合夥搶劫，趁五股一間超商ATM保養時下手，2分鐘搶走121萬餘元，新北地院認為兩人犯罪情節輕微，依法減刑，分處有期徒刑3年10月、3年6月。聯合報系資料照
劉男與蔡男合夥搶劫，趁五股一間超商ATM保養時下手，2分鐘搶走121萬餘元，新北地院認為兩人犯罪情節輕微，依法減刑，分處有期徒刑3年10月、3年6月。聯合報系資料照

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