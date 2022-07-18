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台化停爐求償縣府4億元一審勝訴 彰縣府：將上訴

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣政府在2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化興訟控告縣政府造成生產線停工無法營運，彰化地方法院引用環保署明確認定彰化縣政府兩次駁回展延均為違反行政處分，今判決縣政府應賠償台化4億7704萬多元，對此彰化環保局表示將在接到判決書後，依判決理由研提上訴。

本案台化與縣府都可就敗訴部分提起上訴，不過由於台化案是在前縣長魏明谷任內發生，彰化縣長王惠美對此並未多做回應，前縣長魏明谷今天受訪表示，當初彰化環保局未核發操作許可是依法行政，他也完全授權給環保局，尊重他們專業認定，希望彰化縣政府提出上訴捍衛縣民的健康。

對於一審勝訴，台化公司僅表示謝謝關心，低調未多做回應。

經了解台化彰化廠區目前約有250人左右，包括台塑生醫、台化公司還有台塑鋰鐵廠人員，未來將朝向電池櫃儲能領域發展。

台化公司向彰化縣府求償4億多元，彰化地院宣判台化勝訴。報系資料照
台化公司向彰化縣府求償4億多元，彰化地院宣判台化勝訴。報系資料照

魏明谷 王惠美

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