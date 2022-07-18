張綱維掏空36億 打「孝順牌」不想去警局報到法官駁回

遠航董事長張綱維涉掏空36億元，依數十罪起訴，偵查中羈押，審理時交保，並限制住居、到警局報到；張聲請解除境管，另以母親癌症轉移，希望不用再報到，台北地院駁回，裁定張7月17日延長限境8月，報到時、地不變。

裁定指出，張綱維經起訴，2020年7月30日訊問後認有羈押必要，裁定羈押，再分別自2020年10月30日、12月30日、3月1日裁定延押，於2021年2月24日裁定8000萬元現金加上律師2000萬元保證書准予停止羈押。

裁定交保後，張2021年3月17日繳納保證金、保證書獲釋，2021年3月17日起限制出境、出海8月，又經2021年11月12日裁定自11月17日起延長限制出境、出海8月，由於限境期間將屆滿，法官請張綱維表示意見。

張出意見稱，檢方指他犯民用航空運輸業負責人未依核准停業致生損害於公眾及他人且情節重大罪不爭執，但矢口否認的罪比較多。

張否認使公務員登載不實罪、行使偽造私文書罪、行使業務上登載不實文書罪、業務侵占罪、詐欺得利罪、背信罪、重整人對於職務上之行為虛偽陳述罪、公告申報財報不實罪、特別背信且其犯罪所得達1億元以上罪、以明知為不實之事項而填製會計憑證及記入帳冊罪、利用不正當方法致使財務報表發生不實結果罪、違法逃漏稅捐罪。

法官認為，張犯罪嫌疑重大，如成罪，未來刑責可能甚重，他掏空案犯罪所得高達35億6201萬元，有強烈逃亡動機。

裁定認為，張綱維先前擔任遠航負責人，並為樺福集團負責人，有相當資力及商業人脈，加上張先前曾有「經限制住居於戶籍地後，擅自居住他處，並未實際居住於該地址，且是經檢察官詢問後，始跟檢察官報告」、「提領大額現金，並將名畫等財產搬至親友住處」、「躲避民間債權人催討債務」行為，有隱匿行蹤、資產等情，裁定延長限制出境、出海8月。

此外，張綱維聲請撤銷限制住居、撤銷定期報到處分。張說，母親許慧娟因肺腺癌第4期轉移至腦部，幾乎每日就醫，包含腦科、神經內科、泌尿科、骨科、皮膚科、內科等，希望撤銷上2種處分，以利陪母親看病，盡人子孝道。

據了解，合議庭2021年3月17日命張綱維每日上午8時至中午12時以及下午7時至下午11時向新北市永和分局新生派出所報到，2022年4月29日時，變更處分成下午報到一次即可。

合議庭說，個人工作、家庭事務的安排，是任何接受強制處分者必須面臨的問題，依犯罪情節觀察，2種處分已是對張最低限制的手段，其請求礙難允許。